Antonia și Vincenzo Castellano au format un cuplu timp de 4 ani, din 2008 până în 2012. Fostul cuplu s-a căsătorit în 2011 și s-a separat în anul următor. Cu toate acestea, actele de divorț au fost depuse în 2013, iar divorțul s-a pronunțat abia în anul 2020. Vincenzo și Antonia au împreună o fiică, Maya, născută pe 28 august 2010.

Antonia și Vincenzo Castellano, reuniți pentru aniversarea fiicei lor, Maya

Cu ocazia aniversării de 11 ani a fiicei lor, Antonia și Vincenzo s-au reunit în Italia. Solista a venit însoțită de logodnicul ei, Alex Velea. Nu este clar dacă și fiii Antoniei și ai lui Alex, Dominic și Achim, au călătorit alături de ei. Maya locuiește în prezent în Italia, alături de tatăl ei și de bunicii paterni.

În ciuda neînțelegerilor din trecut, relația dintre Antonia și Vincenzo pare să fie în prezent una bună. Din Italia, artista a publicat la Insta Story un boomerang alături de Alex, de Vincenzo și de iubita acestuia, Andreea Ramona. La rândul său, Vincenzo a postat pe contul lui de Instagram un boomerang în care Antonia, Maya și Andreea dansează.

„Nu am lipsit de la nicio aniversare din viața ei, mai puțin de la cea de anul trecut, unde nu am putut ajunge din cauza unor complicații impuse de pandemie. A fost unul dintre momentele extrem de grele, în care am suferit enorm. De regulă, își face ziua de naștere în Italia, așa că și anul acesta voi fi acolo alături de ea”, a declarat solista pentru revista VIVA!.

Antonia și Alex s-au logodit în iulie 2021. „A zis: «Da!». Ești focul din inima mea! Te iubesc până dincolo de moarte!!!”, a scris artistul în dreptul primei imagini cu inelul. La rândul ei, artista a scris în mediul online: „Era odată o fetiță care visa la un castel alb, un prinț, râsete de copii care să răsune în castel și unicorni în curtea lui. Ok, partea cu unicornul nu a devenit realitate, dar restul da. Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Sfârșit! Te ador, Alex”.

„Ne cunoaștem din anul 2009 și ne-am îndrăgostit la finalul anului 2012”, a spus Alex în sezonul 9 Chefi la Cuțite. „E o poveste grea”, a completat Antonia atunci. În emisiunea Xtra Night Show, artistul a mai povestit: „Venim din cupluri nefericite, și eu, și ea. (…) Ne-au zis ba că i-am stricat eu familia, ba că ea a stricat-o pe a mea, că ne-am creat fericirea pe drama altora, pe nefericirea foștilor parteneri.

Doar că pe noi nu ne-a interesat asta, ne-am văzut de ale noastre, am stat închiși în casă o perioadă destul de lungă. Nu ne-am uitat în stânga și în dreapta, nu ne-am ghidat după părerea oamenilor, nici dacă a fost bună, nici dacă a fost rea. Ne-am luat după ce ne-a spus inima. Nu suntem nici primii, nici ultimii care vin din relații care s-au destrămat”.

