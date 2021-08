Antonia este mama a trei copii. Solista are o fiică, Maya, din primul și singurul ei mariaj cu Vincenzo Castellano. Antonia și Vincenzo au format un cuplu timp de 4 ani, din 2008 până în 2012. Fostul cuplu s-a căsătorit în 2011 și s-a separat în anul următor. Cu toate acestea, actele de divorț au fost depuse în 2013, iar divorțul s-a pronunțat abia în anul 2020.

Din actuala relație cu Alex Velea, Antonia mai are doi fii, Dominic și Achim. Cuplul s-a logodit în iulie 2021, după o relație de 9 ani. „Ne cunoaștem din anul 2009 și ne-am îndrăgostit la finalul anului 2012”, a spus Alex în sezonul 9 Chefi la Cuțite. „E o poveste grea”, a completat Antonia atunci.

De ce nu a postat Antonia fotografii de la aniversarea de 11 ani a fiicei sale, Maya

Fiica Antoniei, Maya, a împlinit 11 ani pe 27 august 2021. Artistei i s-a cerut să publice imagini de la aniversarea acesteia, lucru care a deranjat-o și, în plus, determinat-o să atingă un subiect sensibil.

„Toți mi-ați cerut să postez imagini de la aniversarea ei. Răspunsul meu a fost nu, pentru că ține de viața mea PRIVATĂ. Nu simt nevoia să arăt asta sau să o expun în exces. Momentele astea sunt mult prea speciale pentru mine. Copiii mei sunt fericirea mea pură, iar internetul nu este pur. Dacă decid aleatoriu să-i postez, o fac. Este decizia mea. Când voi decide să-i arăt mai des, veți ști. Asta este alegerea mea, nu judec pe nimeni”, a scris Antonia la Insta Story.

„Dacă în fotografia sau videoclipul tău apare copilul altcuiva, este normal să întrebi părintele dacă este de acord ca tu să postezi respectivele imagini? Răspunsul meu este da! Indiferent de circumstanțe, este vorba de respect! Poate nu simt că-mi vreau copilul expus pe pagina ta!”, a mai scris.

„Au toate persoanele decența de a întreba? Nu! Poate nu realizează, poate nu se gândesc, poate sunt egoiști sau cred că sunt «privilegiați». Nu toată lumea se gândește la asta sau are respect. Poți fi președinte, dacă nu ești părintele acelui copil, nu ai dreptul de a posta imagini cu el fără să ceri permisiunea. Punct!”, a completat.

„(1) Eu rareori îmi postez copiii. Nu cred în supraexpunere. Postez doar când simt. Adevărata fericire este să te bucuri în realitate de ei, nu prin social media. Dar asta este opinia mea. (2) Nu aveți încredere în tot ceea ce postează ceilalți. În majoritatea timpului este actorie”, a adăugat artista.

„Nu am lipsit de la nicio aniversare din viața ei, mai puțin de la cea de anul trecut, unde nu am putut ajunge din cauza unor complicații impuse de pandemie. A fost unul dintre momentele extrem de grele, în care am suferit enorm. De regulă, își face ziua de naștere în Italia, așa că și anul acesta voi fi acolo alături de ea”, mai declara Antonia înaintea aniversării fiicei sale, pentru revista VIVA!.

Foto: Instagram; Revista VIVA!