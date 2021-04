Cu câțiva ani în urmă, Andreea Raicu (43 de ani) a trecut printr-un moment de cumpănă. Relația pe care o avea s-a destrămat, a întâmpinat dificultăți în plan profesional și s-a luptat și cu o problemă de sănătate surprinzătoare.

Andreea Raicu: „N-am mai putut să merg două săptămâni”

În primul episod al podcastului ei, alături de Mihai Morar, Andreea a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața ei. „Dacă nu vezi că trebuie să te oprești, la un moment dat vine viața și te oprește. (…) Eu n-am mai putut să merg două săptămâni. (…)

Eram într-o situație foarte complicată în business și trebuia să iau o decizie pe care nu puteam să o iau, mi-era frică, și viața m-a ajutat să o iau. Îmi aduc aminte că eram la cosmetică și eram foarte liniștită. (…) Și îmi trece un gând așa: «Ești foarte liniștită pentru că ai să mori». (…)

Îmi mai aduc aminte perfect, era Vinerea Mare și era ziua de naștere a prietenei mele foarte bune și am mers la ea. De la un moment dat încolo mi s-a făcut foarte rău. Am zis că trebuie să merg acasă. Am ajuns, m-am așezat pe canapea și când am vrut să mă ridic, nu am putut să mai merg. Pur și simplu. Știu că sună foarte ciudat.

N-aveam niciun fel de problemă medicală. (…) Când am acceptat că nu mai pot să merg m-a bușit un plâns îngrozitor. Totul se dărâma în jurul meu. Și mi-am adus aminte de gând: «Deci o să mor, nu?». (…)

Am fost la spital, am făcut toate testele posibile. Nu mă puteam opri din plâns, mi se părea îngrozitor ce trăiesc. Ce era foarte interesant era că puteam să-mi mișc picioarele în dreapta, în stânga, dar nu în față”, a mărturisit fosta prezentatoare TV.

Ulterior, Andreea s-a internat într-o clinică și a luat în plan profesional decizia de care îi era teamă. După, Andreea și-a revenit. „N-aveam cum să mă ajute nimeni. Singura persoană care putea să mă ajute eram eu. Care a fost mesajul pe care l-am descifrat ulterior?

Că nu mai e drum înainte. Este în dreapta sau în stânga. E atât de inteligent corpul ăsta și îți spune lucruri atât de minunate. Lucruri pe care uneori nu știm să le descifrăm, dar, de cele mai multe ori, pe care ne e frică să le descifrăm pentru că ne este frică de schimbare”, a mai spus Andreea.

