Alina Sorescu dezvăluie cum i s-a schimbat viața după despărțirea de Alexandru Ciucu: „Am renăscut și sunt recunoscătoare” / Exclusiv

Alina Sorescu a renăscut pe plan profesional de când a intentat actele de divorț. Dacă în plan personal traversează cea mai grea perioadă, după despărțirea de Alexandru Ciucu, iar lupta în instanță pentru programul de vizită al fetițelor continuă, profesional, artista este angrenată în tot mai multe proiecte.

Înainte de Paște, Alina Sorescu a susținut un concert caritabil la Ateneul Român, unde a urcat pe scenă alături de picii ei, dar și de nume mari din muzică, printre care se numără Marcel Pavel, Paula Seling, soprana Silvia Micu sau tenorul Vlad Miriță, iar în perioada următoare se pregătește pentru alte evenimente. Artista va cânta la spectacolul susținut de Al Bano, luna viitoare, la Sala Palatului, iar de Ziua Copilului va concerta la Arenele Romane.

Alina Sorescu are agenda plină după divorțul de Alexandru Ciucu

„Am renăscut profesional și sunt foarte recunoscătoare că am multe proiecte. După acest spectacol de la Ateneu, voi avea o invitație specială care mi-a fost adresată la un concert aniversar simfonic, al celebrului Al Bano, care, pe 27 mai, va veni la Sala Palatului, serbează 80 de ani de viață, și va fi sărbătorit și în România, pentru că e foarte iubit și de publicul român.

Sunt onorată să fiu invitată de el în acest concert. De altfel, relația noastră de susținere reciprocă a început înaintea spectacolului pe care l-am avut în decembrie la Ateneul Român. Iată că acum, când vine în România, m-a invitat și voi cânta în italiană, alături de el și de orchestră, cântece din repertoriul său. E o mare onoare să cânți alături de asemenea nume grandios și abia aștept, pentru că va fi un eveniment foarte important. E un eveniment cu care o să mă mândresc toată viața.

Și am multe proiecte, mă împart între viața mea personală, între fetițe, între cursurile mele cu picii și aceste evenimente importante care se întâmplă din când în când pe scenă. Voi avea și cu picii un spectacol, de Ziua Copilului, în iunie, la Arenele Romane, așa că vă invit pe toți, de la mic la mare, să fiți acolo cu noi!” a spus Alina Sorescu, recent, la FRESH by UNICA.

Alina Sorescu: „Simt că mă salvează scena”

Aflată în plin proces de divorț, Alina Sorescu recunoaște că scena a salvat-o și i-a dat puterea să depășească încercările din viața personală. În prezent, artista și fostul partener de viață comunică prin intermediul avocaților, iar fiicele lor, Carolina și Raisa, petrec o săptămână la mamă, o săptămână acasă la tatăl lor.

„Sunt într-un moment prielnic, în care încerc să fac cât mai multe lucruri profesionale care să mă încarce și să îmi dea forță și în viața mea personală.

Eu activă sunt de când mă știu, de mic copil, toată lumea mă știe de la 4 ani de când am încept să cânt și, dacă stau să mă gândesc, anul ăsta se împlinesc 33 de ani de atunci. E un număr frumos de ani, o experiență uriașă pe care o am la vârsta mea și sunt foarte fericită că am reușit să acumulez atâtea. Forță am avut dintotdeauna, și putere, și imaginație, și susținere.

Poate au fost perioade în care am dat întâietate altor aspecte care au ținut de familie, am născut și crescut două fetițe, dar acum, da, simt că pot să renasc și simt că pot să îmi iau puterea de a trece peste momentele mai puțin plăcute din viața mea personală din viața profesională. Simt că mă salvează scena” a spus Alina Sorescu, la FRESH by UNICA.

