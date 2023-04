Alina Sorescu vine astăzi la FRESH by UNICA și face dezvăluiri emoționante. Cu doar câteva zile înainte de Paște, artista pregătește un concert caritabil la Ateneul Român, iar fondurile încasate în urma vânzării biletelor vor fi donate pentru dotarea secției de Neonatologie de la Spitalul Marie Curie din București. Într-o perioadă în care simte zbucium mai mult ca oricând în viața personală, după ce instanța a decis ca fetițele ei să petreacă o săptămână cu tatăl, o săptămână cu mama, Alina își găsește puterea făcând ceea ce iubește: muzică! În plin proces de divorț de Alexandru Ciucu, solista își pune toată încrederea în instanța de judecată și speră ca fiicele ei să crească într-un mediu stabil și echilibrat.

În exclusivitate, la FRESH by UNICA, artista a mărturisit că proiectele în care este angrenată o fac să simtă că a renăscut profesional și îi dau forță să lupte pentru fiicele ei, Elena Carolina (9 ani) și Ana Raisa (6 ani). Alături, la bine și la greu, îi sunt întotdeauna părinții.

Alina Sorescu, invitată la FRESH by UNICA: „Familia e cea mai importantă în viața oricărui om”

„Mama mea e cea mai bună prietenă a mea, părinții mei sunt cei mai apropiați. Au fost, și vor fi, și cred că așa e normal să fie. Am pus întotdeauna familia pe primul plan, înaintea prietenilor. Cred că familia e cea mai importantă în viața oricărui om și am o familie extinsă foarte unită și sunt recunoscătoare pentru asta.

Am prieteni, da, am prieteni mulți și le-am simțit susținerea mereu, dar cred că în viața fiecărui om familia este cea mai importantă”, a declarat Alina Sorescu la FRESH by UNICA.

Pe 11 aprilie, la Ateneul Român, Alina Sorescu, alături de mai mulți invitați, printre care se află Paula Seling și Marcel Pavel, cântă pentru copiii născuți prematur. E cel mai bun mod în care artista simte că se poate pregăti sufletește pentru sărbătorile de Paști. Fii alături de Fundația Ringier în campania „Grijă pentru nou-născuți” și vino la spectacol! Biletele pentru Concertul Caritabil Pascal pot fi achiziționate de pe iabilet.ro.

„Sărbătorile sunt un bun prilej să fim mai buni”

„Făcând un concert caritabil (n.r. se pregătește pentru Paște). Cred că e cel mai frumos mod prin care pot să fac ceea ce îmi place, dar și dăruind. Cred că este un mod foarte frumos de a sărbători valorile de bază ale sărbătorilor, pe lângă masa bogată, pe lângă muzică și motive de a petrece. Cred că sărbătorile sunt un bun prilej să fim mai buni și organizez acest concert caritabil Pascal. E modul cel mai frumos de a mulțumi pentru ceea ce avem și pentru a da mai departe”, ne-a spus artista.

Cu emoție în glas și lacrimi în ochi, Alina Sorescu ne-a vorbit și despre semnificația sărbătorilor în familie ei.

„Paștele, Crăciunul mereu erau sărbătorite în familia noastră la Roșiorii de Vede, la bunica mea, pe care de câțiva ani nu o mai avem cu noi, dar de la bunica mea am învățat că de sărăbători e important să ne reunim cu toții. Indiferent ce drumuri are fiecare, indiferent cum se schimbă viața, de Crăciun și de Paști să fim mereu împreună. Mama mea are două surori, am veri de care sunt apropiată și de Paști asta este regula pe care am păstrat-o de la mamaie: să fim împreună.

Când trăia bunica mea țineam toate tradițiile, avea un ritual să ne ducă peste tot. Acum nu pot să spun că țin de vreun ritual sau de vreo tradiție, dar cred că asta ar fi, reunirea întregii familii la masă, asta este tot ce contează”, a spus Alina Sorescu, cu lacrimi în ochi, la FRESH by UNICA.

