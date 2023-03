Alexandru Ciucu a mers să își ia fetițele de la Alina Sorescu. S-a lăsat cu lacrimi. Imaginile sunt zguduitoare

Au fost fericiți împreună o perioadă de timp, dar acum duc un adevărat război în instanță. Alina Sorescu are inima frântă, dar Alexandru Ciucu are sufletul împăcat. Ieri, designerul și-a întâlnit fosta soție și fetițele.

După ce instanța a hotărât ca micuțele să petreacă o săptămână cu tata și o alta cu mama, Ciucu a mers să le preia pe Carolina și Raisa. Întâlnirea a fost una sfâșietoare. Micuțele s-au lăsat cu greu desprinse de la pieptul mamei lor, Alina Sorescu, s-au vărsat lacrimi, s-au destrămat speranțe.

În imaginile surprinse de paparazzii Spynews, chiar și Alexandru Ciucu pare marcat de emoționanta scenă. În timp ce Alina Sorescu își strange fetițele cu putere, designerul încearcă să facă despărțirea cât mai ușoară și le vorbește, dar nu are sorți de izbândă.

Într-un final, spiritele se liniștesc. Alexandru Ciucu reușește să le urce pe Carolina și Raisa în mașină și să demareze către propria casă. Micuțele sunt supărate și au lacrimi pe obraji, aceasta e săptămâna pe care o petrec departe de cea care le-a dat viață.

Alex Ciucu: „Mă bucur de această hotărâre, pentru că îmi iubesc mult copiii”

„Mă bucur de această hotărâre, pentru că îmi iubesc mult copiii. Cred că este o decizie în beneficiul fetițelor noastre”, a mărturisit Alexandru Ciucu pentru Cancan.

Designerul și-a dus fetițele și la schi de curând. “Am fost anul acesta împreună la schi și s-au descurcat admirabil, mai ales că Raisa schia pentru prima dată, iar Carolina nu mai schiase de trei ani din cauza pandemiei”. Ba mai mult, această nouă postură l-a făcut să petreacă ceva mai mult timp și în bucătărie.

„Sigur că da, petrec timp și-n bucătărie. Am făcut pizza, mucenici, supă de pui strecurată și alte mâncăruri care le plac lor. Le fac hăinuțe doar fetițelor mele, dar nu mă gândesc să dezvolt o linie vestimentară pentru copii. Îmi face mare plăcere să le surprind când avem o zi de naștere, un eveniment”, spune el.



Alexandru Ciucu: „Recăsătoria nu e un subiect la care să mă gândesc acum”

Alexandru Ciucu recunoaște că nu mai are în plan un alt mariaj curând. „Recăsătoria nu e un subiect la care să mă gândesc acum. Mă concentrez la ce e mai bine pentru copii”, susține Alex.

Designerul a fost afectat de pandemie, dar a reușit să izbească. A profitat de tot acest timp și și-a consolidat și studiile.

„Am terminat masterul la Paris. Am mai făcut unul la Milano, și alte cursuri, tot acolo. Pandemia ne-a afectat foarte mult.. Eu fac doar costume de ceremonie și bussiness. A fost o perioadă foarte neagră în istoria mea profesională. Sunt un om foarte organizat și mă gândesc foarte bine înainte să fac vreo investiție. Am avut norocul ca pandemia să mă prindă fără credite. Banii pe care-i aveam i-am folosit să-mi pot menține atelierele, oamenii. E o minune că am trecut cu bine, am făcut până și vreo 50.000 de măști. Am refulat în creație”, mai spune Ciucu pentru aceeași publicație.

Alina Sorescu, după decizia instanței: „Fetițele au nevoie de stabilitate”

Alina Sorescu nu e mulțumită de decizia luată de judecător și a făcut apel.

„A fost un an greu cu procese și ordonanțe și încerc cu toată ființa mea să rămân demnă în demersul meu de a avea și eu și fetele o viață liniștită. Soluția pronunțată de instanță este ca fetițele să stea o săptămână la mama și o săptămână la tata. Voi lupta de această dată eu până la capăt și voi face apel pentru a demonstra ce este mai bine pentru fetițe, pentru a le crește într-un mediu stabil, așa cum le-am crescut de când le-am născut”, a scris artista pe Facebook.

Artista își dorește ca fetițele să nu fie perturbate de aceste schimbări.

„Nu va fi ușor, pentru că tatăl lor și-a schimbat cu totul atitudinea față de copii în acest an și cere drepturi egale cu mama. Sper ca fetițele să nu fie plimbate dintr-o parte în alta până la 18 ani, pentru ca acest program este bulversant pentru ele, le va putea dezechilibra emoțional și afecta procesul educațional și de creștere. Am permis tatălui să se implice din momentul în care si-a arătat disponibilitatea, dar trebuie însă să ne gândim că sunt fetițe de 9 și 6 ani, ca au nevoie de stabilitate și pastrarea unei rutine de zi cu zi, mai ales pentru programul școlar”, a precizat Alina Sorescu.

