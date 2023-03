Alexandru Ciucu rupe tăcerea despre divorțul de Alina Sorescu și relația cu fiicele lor: „A fost cel mai greu an din viața mea”

Alexandru Ciucu (47 ani) a fost prezent, joi, în emisiunea „Vorbește lumea”, difuzată la Pro TV, și a făcut declarații despre divorțul de Alina Sorescu și relația pe care o are cu cele două fiice, Carolina și Raisa.

După o perioadă de absență destul de lungă, Alexandru Ciucu a apărut la TV pentru a-și prezenta colecțiile și realizările profesionale din ultimul an, dar a abordat și sensibilul subiect al divorțului de artista Alina Sorescu.

Alexandru Ciucu, declarații despre divorțul de Alina Sorescu

Designerul a depus la judecătorie, la începutul separării, o ordonanță președințială prin care a cerut ca fiicele să-i fie încredințate și să rămână să locuiască împreună cu el. Cererea i-a fost respinsă, iar micuțele au rămas în grija mamei. Acum, Alexandru Ciucu a făcut primele declarații despre relația pe care o are cu cele două fete, dar și despre cum i s-a schimbat viața din momentul în care el și Alina Sorescu au decis să meargă pe drumuri separate.

Alexandru Ciucu a învățat să gătească

„A fost cel mai greu an din viața mea, lucrurile sper să se îndrepte anul ăsta, să fie mai bun, cel puțin pentru fetițe. Mă înțeleg foarte bine cu ele. Le-am făcut mucenici, am gătit eu. Mai mult decât atât m-am specializat chiar în anumite preparate. Reușesc să fac o supă de pui strecurată, așa cum le place fetițelor mele, în mai puțin de o oră”, i-a dezvăluit Alexandru Ciucu prezentatoarei Lili Sandu, în momentul în care a fost întrebat despre viața după divorț.

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au format un cuplu 12 ani și au împreună două fetițe, Carolina (9 ani) și Raisa (6 ani). La începutul anului 2022 s-a aflat că cei doi au decis să divorțeze. Discret, au confirmat separarea, însă lupta dintre ei se dă în instanță, acolo unde designerul a încercat deja să-i fie încredințate fetele. Procesul de divorț nu a fost finalizat nici până în acest moment.

Alina Sorescu: „Simt că am renăscut”

Invitată în emisiunea Teo Show, lunile trecute, Alina Sorescu a declarat că simte că a renăscut după ce a decis să divorțeze.

„Cred că am început deja să arăt o nouă față a mea. Simt că am renăscut și în anul care vine voi trece direct la fapte. Simt că am mai multă încredere în mine, mă prețuiesc mai mult, sunt mai atentă la primele semnale pe care le simt în legătură cu orice. Am o intuiție foarte bine dezvoltată”, a spus cântăreața.

Alina Sorescu a mărturisit, de asemenea, că nu se aștepta să ajungă în situația de a divorța și a se lupta pentru fiicele ei. În prezent, cântăreața este implicată în numeroase proiecte profesionale și este sprijinită de părinți în creșterea fiicelor, de care este extrem de mândră.

„Sunt un om tolerant, un om care are multă răbdare. Răbdare născută și antrenată. Las de la mine, dau timp celorlalți. Uneori e bine, uneori nu e bine. Timpul mi-a arătat că nu a fost bine să fac așa, dar pentru mine răbdarea e un atu. Am răbdare ca lucrurile să se așeze. Cred că timpul le rezolvă pe toate.

(…) Este foarte recent totul (n.r. divorțul) și iau lucrurile ușor. Am foarte multe lucruri la care să mă gândesc și îmi umplu fiecare zi – fetițele, activitatea mea artistică. Am o viață plină și sunt recunoascătoare pentru toate lucrurile pe care le trăiesc și le-am consolidat în mulți ani de muncă”, a spus Alina în emisiunea lui Teo, despre despărțirea de Alexandru Ciucu.



