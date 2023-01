Alina Sorescu, la aproape un an de când a intentat divorț de Alexandru Ciucu: „Simt că am renăscut”

Alina Sorescu (36 ani) a avut parte de un an plin, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Artista recunoaște că a fost un an dificil, însă spune că deja se simte ca o nouă persoană și începe încrezătoare anul 2023.

Invitată în emisiunea lui Teo Trandafir, Alina Sorescu a recunoscut că divorțul de Alexandru Ciucu a afectat-o, însă preferă să se concentreze asupra lucrurilor plăcute din viața ei, precum fiicele sale și activitatea profesională.

Alina Sorescu, pregătită pentru noul an: „Simt că am renăscut”

Întrebată de Teo Trandafir dacă este o persoană răbdătoare, Alina a răspuns că întotdeauna alege să lase de la ea și să le ofere oamenilor din jurul ei timpul necesar pentru ca lucrurile să se rezolve într-un mod favorabil.

„Sunt un om tolerant, un om care are multă răbdare. Răbdare născută și antrenată. Las de la mine, dau timp celorlalți. Uneori e bine, uneori nu e bine. Timpul mi-a arătat că nu a fost bine să fac așa, dar pentru mine răbdarea e un atu. Am răbdare ca lucrurile să se așeze. Cred că timpul le rezolvă pe toate”, a afirmat artista.

Cât despre evenimentele care au marcat-o în 2022, Alina Sorescu spune că se simte ca o persoană nouă.

„Cred că am început deja să arăt o nouă față a mea. Simt că am renăscut și în anul care vine voi trece direct la fapte. Simt că am mai multă încredere în mine, mă prețuiesc mai mult, sunt mai atentă la primele semnale pe care le simt în legătură cu orice. Am o intuiție foarte bine dezvoltată”, a subliniat cântăreața.

Divorțul de Alexandru Ciucu: „Iau lucrurile ușor”

Lumea mondenă a fost șocată de divorțul Alinei Sorescu de Alexandru Ciucu. Cei doi erau căsătoriți de 12 ani și păreau să formeze cuplul perfect. Însă viața a ales să o ducă pe alt drum pe artistă.

„E foarte recent totul (n.r. divorțul) și iau lucrurile ușor. Am foarte multe lucruri la care să mă gândesc și îmi umplu fiecare zi – fetițele, activitatea mea artistică. Am o viață plină și sunt recunoascătoare pentru toate lucrurile pe care le trăiesc și le-am consolidat în mulți ani de muncă”, a spus Alina în emisiunea lui Teo.

Totuși, artista este recunoscătoare pentru familia pe care o are, familie care i-a fost mereu alături.

„Eu am avut o familie foarte unită. Familia mea extinsă este înainte de prieteni. Nu se poate atinge nimeni, nimic nu o poate zdruncina. Bunica mea ne-a învățat că, indiferent unde te duce viața, toate sărbătorile să fie laolaltă. Am pus pe primul plan familia și asta contează pentru mine”, a explicat Alina Sorescu.

Cât despre divorțul de Alexandru Ciucu, artista a mărturisit că nu s-a așteptat vreodată să ajungă în situația aceasta.

„Nu mă gândeam că voi ajunge vreodată în situația asta, că mi se va întâmpla mie asta. Dar așa a fost să fie. Încercăm să învățăm din lecțiile pe care ni le dă Dumnezeu”, a mai zis Alina Sorescu.

