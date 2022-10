Alina Sorescu, despre emisiunea sa de la TVR: „E nevoie să fac câteva lămuriri”

Alina Sorescu a făcut primele declarații după ce s-a spus că a rămas fără rubrica ei din emisiunea „Vorbește corect”, difuzată de TVR 1.

Alina Sorescu a ținut să precizeze care este adevărul referitor la colaborarea sa cu TVR, după ce emisiunea „Vorbește Corect” a fost scoasă din grila de programare. Aceasta a mărturisit că sunt în discuție noi proiecte cu Televizunea Română.

(…) Se denaturează realitatea, așa că e nevoie să fac câteva lămuriri. Sunt în primul rând artist, iar profesia mea înseamnă activitatea mea muzicală, școala mea de muzică și prezență scenică pentru copii, Picii lu Soreasca, și comunitățile mele online.

Pe lângă acestea am avut și am numeroase alte colaborări punctuale. Sunt din 2002 colaborator al TVR și am răspuns cu mare plăcere, de fiecare dată când am fost solicitată, și când formatul mi s-a potrivit. În ultima perioadă am fost invitată de producătorii emisiunii „Vorbeste corect”, alături de picii din trupa mea, în edițiile speciale pe care le-au realizat pentru copii.

A fost ideea producătorilor ca, pe lânga oamenii de specialitate invitați (lingvisti, scriitori etc.), să se adreseze și copiilor, considerându-mă potrivită acestui context. Sunt în discuții pentru alte ediții speciale de acest gen, dar și pentru noi proiecte cu TVR. Am colaborat foarte bine și voi colabora de fiecare dată cu mare plăcere, fiind locul în care am crescut și care a completat activitatea mea artistică, a explicat artista, potrivit Libertatea.