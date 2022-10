Delia Matache, după ce declarația ei despre copii a stârnit un val de reacții în mediul online: „N-am dat lecții niciodată nimănui”

Delia Matache a fost ținta unor critici dure în mediul online după ce a spus motivul pentru care nu-și dorește să devină mamă. Artista a avut și prima reacție cu privire la scandal care s-a creat în jurul declarației sale.

Delia Matache, în vârstă de 40 de ani, a explicat încă o dată care este motivul pentru care nu își dorește să aducă pe lume un copil. Declarația ei a stârnit un val de critici dure, iar artista a reacționat într-o serie de Insta Story la scandalul care a izbucnit în mediul online.

Trecem peste faptul că nu-i normal să mă întrebi chestia asta, dar m-am obișnuit cu asta. Se întâmplă de 20 de ani sau chiar mai mult. Mă sperie treaba asta. Asta cred că e problema. Nu am dat lecții niciodată nimănui. Nu am spus oamenilor că nu e bine să faci copii. Am răspuns întrebării de ce nu faci. Pentru că nu vreau, simplu.

Am senzația că m-am trezit în povestea slujitoarei. Nu înțeleg, îmi dă cu virgulă. Eu am mai vorbit despre asta, de 20 de ani tot vorbesc despre chestia asta. De când mi se pune această întrebare tot răspund. Mai mult sau mai puțin cam același răspuns. Bineînțeles, uneori ironic, alteori în glumă, pentru că m-am săturat să răspund la aceeași chestie. Și atunci mai pun puțină sare, puțin piper.

Și-au dat cu părerea diverși oameni. Nu mă uimește. Fiecare e liber să spună orice, de ce să stau să lămuresc oamenii? Gândim diferit, avem emoții diferite, valori diferite. Ce nu am înțeles este de ce s-a viralizat asta. Am mai spus chestia asta de nenumărate ori. Fix același lucru. Poate e lipsă de subiecte. Nu știu. O fi o lipsă de ceva, a mai spus Delia.

Filmulețul ăla este o captură dintr-un live de pe TikTok în care primeam această întrebare: dar de ce nu faci? dar de ce nu faci? Și am răspuns. Nu a fost o declarație, nu a fost o postare pe care am simțit nevoia să o fac. Era în timpul unui live în care vorbeam cu oamenii, pur și simplu. Oamenii au înregistrat treaba aia și au pus-o mai departe (…)

Delia a explicat zilele trecute, încă o dată, de ce nu a făcut până acum un copil. Artista, în vârstă de 40 de ani, este căsătorită din 2012 cu omul de afaceri Răzvan Munteanu.

Mai multe persoane publice, printre care se numără Dan Negru, Cabral, Mircea Badea, au sărit în apărarea Deliei.

Nimic nu ne încântă mai mult decât treburile care nu ne privesc. E josnică întrebarea „de ce nu aveți copii?”. E armă in multe dispute, am auzit-o chiar și-n campania prezindențială și văd iureșul stârnit acum de Delia cu declarația ei despre copii. Doar un mitocan intră in intimitatea unui cuplu. Am doi copii și nu e treaba mea de ce alții nu au.

În redacțiile media de unde pleacă astfel de întrebări e ca la război: cei bătrâni, șefii care nu se văd și care câștigă banii îi îndeamnă pe cei tineri, reporterii care se văd și câștigă prost să pună astfel de întrebări.

De asta, nu-i judecați pe reporterii tineri când pun întrebări tâmpite. Nu judecați fațada până nu vedeți interiorul. Și-n media e ca-n război: cei bătrâni îi trimit pe cei tineri la luptă.

„De ce nu aveți copii” e intimitatea în care nimeni nu trebuie să intre. Totusi, oricât de ticăloși am fi, „fiecare copil care se naște ne arată ca Dumnezeu încă nu e dezamăgit de oameni, a scris Dan Negru într-o postare de pe contul său de Facebook.