Răzvan Botezatu (32 de ani) a dezvăluit de curând că este fericit pe plan amoros. Fostul concurent de la “Sunt celebru, scoate-mă de aici!” este destul de rezervat cu privire la expunerea vieții personale în public, dar acum a spus, în cadrul unui interviu, că de aproximativ doi ani trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu iubitul lui. Botezatu nu a dorit să dezvăluie identitatea partenerului său, dar a ținut să precizeze că are bani și că pleacă foarte des în vacanțe împreună cu el.

Răzvan Botezatu și-a refăcut viața amoroasă după ce, la sfârșitul anului 2019 s-a despărțit de iubitul neamț cu care avea de gând să se căsătorească.

Răzvan Botezatu și-a dezvăluit orientarea sexuală în 2019.

Tot atunci, Botezatu spunea că își asumă consecințele pentru declarațiile făcute pentru că “a oboist” să mai poarte masca unui heterosexual.

Dar, am decis să explic tuturor cine sunt eu cu adevărat. Am decis să nu mă mai ascund, am obosit să port masca unui heterosexual. Sunt gay și cu asta basta. Sunt gay, și ce dacă nu sunt altfel? Nu sunt tot Răzvan Botezatu? Schimbarea de care vorbim are loc doar în intimitate, în rest sunt același om. Doar că nimeni nu ar trebui să judece ce facem în momentul în care ne manifestăm iubirea. Mă simt eliberat că nu mai trebuie să mă ascund – mai spunea acesta.