Moartea cântărețului Nosfe (Vlad Darius Creţan) a venit ca un șoc pentru toată lumea. Artistul s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe 16 octombrie 2022, la vârsta de 37 de ani.

Rapperul a susținut un concert cu trupa sa, Șatra Benz, apoi s-a dus acasă unde i s-a făcut brusc rău și a murit. Soția lui a chemat salvarea, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața și au constatat decesul.

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, în cauză fiind deschis dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmărirea penală fiind efectuată sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea – au transmis autoritățile după tragedie.

Colegii de la Șatra Benz sunt în stare de șoc după aflarea veștii. Ei spun că artistul a avut un moment în care a acuzat o stare de rău pe scenă și a decis să facă o pauză.

Un alt coleg de trupă a precizat că ar fi auzit că Nosfe s-a plâns de o durere în piept:

A spus că simte ceva în piept. Nu știu exact, cred că ceva de genul ăsta a zis. Eu nu știu, informația asta mi-au zis-o oamenii. Și este informația cu care am rămas eu. Există posibilitatea să se fi speriat, să nu fi fost… nu știm

Din primele informații, cântărețul ar fi murit din cauza unui infarct. Colegii și prietenii săi sunt de părere că tragedia s-a produs pe fondul epuizării fizice și a stresului.

Nosfe era căsătorit și avea o fetiță, în vârstă de 7 ani.

Mădălina Crețan, soția sa, povestea în urmă cu câteva luni că în momentul în care s-au întâlnit, artistul era implicat într-o relație ce dura de cinci ani.

Din păcate pentru el, la începutul relației noastre s-a aflat într-o situație dificilă. Trebuia să aleagă între o relație de 5 ani și o relație proaspătă, care nu era tocmai relație și… I-a fost foarte greu să se hotărască, iar eu sunt destul de deschisă și a fost ceva gen: dai pasărea din mâna pe cioara de pe gard. I-a luat vreo 9 luni să se hotărască. O sarcină (râde). Am suferit – a povestit soția artistului, la Antena Stars.

Și eu am suferit, să știi. Eu țin foarte mult la oameni în general și nu-mi place să fac rău oamenilor, adică eu caut tot timpul să dau o veste proastă în cel mai frumos mod posibil. Deși câteodată este o prostie și mai bine direct. Acum am învățat asta. Automat atunci când s-a apropiat sfârșitul relației, eu mi-am dat seama, fiind foarte cerebral, cum a spus și ea (n.r. soția), că am luat decizia – a precizat, la rândul său, Nosfe.