Cum a început relația regretatului Nosfe cu soția sa, Mădălina. „Am suferit. Nu-mi place să fac rău oamenilor”

În noaptea de 15 spre 16 octombrie, rapperul Nosfe (pe numele real Vlad Darius Creţan) s-a stins din viață la vârsta de 37 de ani. Moartea lui fulgerătoare a venit ca un șoc pentru întreaga lume. Artistul concertase împreună cu trupa sa, Șatra Benz, cu câteva ore înainte de deces.

Nosfe era căsătorit cu Mădălina și era tată de fată.

Artistul a întâlnit-o pe Mădălina pe vremea când era într-o relație cu o altă femeie care dura deja de cinci ani. Mădălina Crețan povestea în urmă cu câțiva ani că au durat nouă luni până când artistul a decis să rupă relația cu femeia respectivă pentru a se cupla cu ea.

Din păcate pentru el, la începutul relației noastre s-a aflat într-o situație dificilă. Trebuia să aleagă între o relație de 5 ani și o relație proaspătă, care nu era tocmai relație și… I-a fost foarte greu să se hotărască, iar eu sunt destul de deschisă și a fost ceva gen: dai pasărea din mâna pe cioara de pe gard. I-a luat vreo 9 luni să se hotărască. O sarcină (râde). Am suferit – a povestit soția artistului, la Antena Stars .

La rândul său, Nosfe a spus că nici lui nu i-a fost ușor să ia decizia de a se despărți de femeia cu care a stat cinci ani.

Și eu am suferit, să știi. Eu țin foarte mult la oameni în general și nu-mi place să fac rău oamenilor, adică eu caut tot timpul să dau o veste proastă în cel mai frumos mod posibil. Deși câteodată este o prostie și mai bine direct. Acum am învățat asta. Automat atunci când s-a apropiat sfârșitul relației, eu mi-am dat seama, fiind foarte cerebral, cum a spus și ea (n.r. soția), că am luat decizia – a precizat Nosfe.