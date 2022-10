Delia (40 ani) a strânit un val de comentarii după ce a declarat că nu își dorește copii. Una dintre personalitățile care a reacționat este Adina Alberts, care i-a dat artistei câteva sfaturi pe rețelele de socializare. Doar că sfaturile ei nu au fost bine primite de oameni, printre aceștia aflându-se și Lora.

Zilele trecute, Delia a fost întrebată de ce nu a făcut până acum un copil. Artista a răspuns sincer, spunând că nu își dorește unul. Doar că sinceritatea ei pare să fi fost prea mult pentru unele persoane.

„De ce nu fac? Nu știu, dar cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac, pentru că toată lumea face, suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți. Ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, e plină planeta de noi. Nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău, consumăm multă hrană, consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm”, a spus artista.

De asemenea, Delia a mărturisit că îi place stilul ei de viață, precum și libertarea de care se bucură fără a avea responsabilitatea unui copil.

Adina Alberts, despre afirmațiile Deliei

Adina Alberts (53 ani) a ținut să îi dea câteva sfaturi cântăreței, în încercarea de a o convinge că nu este prea târziu să facă un copil.

„Un copil nu-ți blochează viața. Un copil nu-ți taie aripile. Un copil este energie nouă, pură. Este sens, direcție și motivație în viață. Este IUBIRE și ÎMPLINIRE! Nu cunosc nicio femeie care să fi luat decizia de a nu avea copii și care să nu fi regretat până la urmă. Este doar un sfat pe care ți-l ofer cu prietenie! Delia, mai e încă timp”, a scris medicul pe pagina sa de Facebook, unde a postat și o fotografie cu Delia.

Lora, reacție la comentariul Adinei Alberts

Doar că postarea Adinei Alberts nu a rămas netaxată de internauți. Printre cei care au comentat se află și Lora, care este de părere că Delia are tot ce îi trebuie.

„Draga mea dragă, sfaturile prietenești de o astfel de intimitate, pe uterul și viața altei femei, nu se dau pe Facebook. În „meseria” ei are mai multă „energie nouă” decât ar putea duce un om fără această vocație, deci nu are cum să îi lipsească ceva ce are din belșug. Cred că s-a săturat să răspundă la întrebarea asta. A epuizat toate motivele și cred că cel mai cinstit e să înțelegem că există și această perspectivă”, a afirmat Lora.

