Noaptea Muzeelor la MINA: Marile muzee ale lumii, intr-un singur loc

Pe 23 mai 2026, între 20:00 și 01:30, de Noaptea Muzeelor, MINA – Museum of Immersive New Art, prezinta marile muzee ale lumii, într-o singură noapte, într-un singur loc. Experiența are loc simultan în toate spațiile MINA din București, Iași, Timișoara și Sofia.

Publicul va putea vizita in spatiul imersiv, pe rând, Louvre, The Metropolitan Museum of Art, Vatican Museums, Tate, Guggenheim, State Hermitage Museum, Museo Nacional del Prado sau Palacio de Bellas Artes și sa descopere lucrări și artiști esențiali din istoria artei, de la Leonardo da Vinci și Vincent van Gogh la Claude Monet, Wassily Kandinsky sau Henri Matisse.

Experiența „Noaptea Muzeelor la MINA” este gândită special pentru a transpune spațiul muzeal într-o scenă a marilor povești vizuale, unde picturile și detaliile prind viață într-o coregrafie a luminii.

La București, pe parcursul serii, lobby-ul MINA se va transforma într-un spațiu de relaxare cu bar și muzică mixată live de DJ Mia Ricci. În cel de-al doilea spațiu imersiv din cadrul MINA București, vizitatorii se vor putea bucura și de show-ul „Dinozaurii”, o experiență 360° dedicată întregii familii, care explorează lumea dinozaurilor și a reptilelor marine din erele Triasic, Jurasic și Cretacic.

La MINA Cluj, Noaptea Muzeelor prezinta trei experiențe. Vizitatorii vor putea vedea, în exclusivitate pentru acest eveniment, show-ul „Cei mai faimoși pictori clasici români – O călătorie imersivă în arta românească”. În plus, aceștia vor putea intra și în universul „Van Gogh – The Immersive Show”, iar zona New Media Installations va completa, prin instalații și experiențe interactive, aceasta noapte.

Programul complet al serii din fiecare spatiu MINA este disponibil pe minamuseum.com .

Biletele, disponibile la 50% reducere, pot fi achiziționate online sau direct la recepția muzeului, în limita locurilor disponibile.

Despre MINA

MINA – Museum of Immersive New Art este un spațiu dedicat noilor forme de expresie artistică, în care tehnologia, imaginea, sunetul și storytelling-ul se întâlnesc pentru a crea experiențe culturale memorabile. Prin producții originale și formate accesibile unui public divers, MINA propune o relație contemporană cu arta, una în care vizitatorul nu este doar spectator, ci parte activă din experiență.

