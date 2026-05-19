Investa Imobiliare, desemnată „Agenția nouă a anului 2025 în România” la gala Imobiliare.ro Awards

Agenția imobiliară Investa Imobiliare din Cluj-Napoca a primit distincția „Agenția nouă a anului 2025 în România” în cadrul galei Imobiliare.ro Awards 2026, desfășurată pe 13 mai la Hotel Radisson Blu din București.

Evenimentul, ajuns la ediția a XI-a, este una dintre cele mai importante competiții dedicate industriei de real estate din România. A fost organizat în parteneriat cu BCR, CRM REBS și Imobiliare.ro Finance, iar ceremonia a fost moderată de Oana Zamfir.

Candidaturile agențiilor au fost evaluate de un juriu independent format din David Grigorescu (Zoom City), Dan Matei Șucu (Redport), Dumitru Sârbu (CRM REBS), Costin Voicu și Răzvan Ionescu (Imobiliare.ro). La categoria „Agenția nouă a anului 2025 în România” au fost nominalizate cinci agenții: MLC Real Estate, Investa Imobiliare, Maison Iko, eXp România și Domuss Real Estate.

Investa Imobiliare a fost fondată de Cătălin Lupoian, broker cu o experiență de peste 12 ani în domeniu, deținător al acreditărilor internaționale SRS (Specialist în Reprezentarea Vânzătorului), ABR (Specialist în Reprezentarea Cumpărătorului) și RENE (Expert Negociator în Imobiliare), și membru APAIR. În 2021, Cătălin Lupoian a fost desemnat Brokerul imobiliar al anului de către Imobiliare.ro.

Agenția operează pe piața imobiliară din Cluj-Napoca cu un portofoliu de proprietăți premium și o echipă de consultanți specializați (https://www.investaimobiliare.ro/echipa/).

„Când construiești cu viziune, disciplină și standarde ridicate, rezultatele apar. Investa Imobiliare este un proiect construit rapid, dar construit corect. Am intrat într-o industrie competitivă și am ales să nu fim doar prezenți în piață, ci să ridicăm nivelul. În spatele acestui succes este o echipă ambițioasă, multă responsabilitate și o cultură bazată pe performanță. Le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în noi. Pentru noi, premiul Agenția nouă a anului în România nu este o destinație. Este un standard pe care de acum trebuie să îl depășim în fiecare an,” a declarat Cătălin Lupoian, fondator Investa Imobiliare.

Investa Imobiliare oferă servicii de intermediere, reprezentare exclusivă, consultanță juridică și financiar-bancară, evaluare de piață și promovare profesională a proprietăților. Agenția activează pe segmentele rezidențial, comercial și terenuri.

