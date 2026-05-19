Ai grijă de sănătate, dar și de buget: ce beneficii pot primi clienții Regina Maria prin parteneriatul cu ING Bank până pe 31 mai 2026

Atunci când își fac un abonament medical, românii se gândesc în primul rând la sănătate: acces facil la medic, analize periodice care nu mai sunt amânate. Decizia vine din nevoia de siguranță, diminuarea cheltuielilor neprevăzute sau a planurilor care trebuie ajustate din mers.

De aici pornește parteneriatul dintre ING Bank România și Rețeaua de sănătate Regina Maria, care aduce împreună zona de prevenție și acces la servicii medicale cu beneficii financiare și de protecție incluse în Pachetul ING More. Prin această colaborare, grija pentru sănătate este completată de avantaje care pot conta în viața de zi cu zi: economisire, asigurări, beneficii pentru călătorii și costuri mai ușor de gestionat pentru anumite operațiuni bancare.

Protecția medicală devine parte din experiența bancară

Clienții care achiziționează un abonament medical individual Regina Maria pot activa Pachetul ING More până pe 31 mai 2026, direct din Home’Bank sau într-un ING Office. Prin această ofertă, aceștia beneficiază gratuit, timp de 12 luni, de un pachet de avantaje a căror valoare poate ajunge până la 440 de lei pe lună.

Pachetul ING More include beneficii pentru utilizarea curentă a banilor, dar și pentru situații în care este nevoie de mai multă protecție. Unul dintre beneficiile importante este asigurarea pentru afecțiuni grave, valabilă pentru titular și copiii minori, cu o acoperire de până la 20.000 de lei.

O decizie pentru sănătate, cu beneficii și pentru buget

ING More include, de asemenea, o dobândă de 10% pe an pentru economiile realizate prin Round Up, pentru primii 2.000 de lei economisiți. Serviciul Round Up funcționează simplu: plățile cu cardul pot fi rotunjite, iar diferența merge automat în contul de economii. Sumele pot părea mici la început, dar se adună în timp, fără să fie nevoie de un efort separat în fiecare lună.

Pentru operațiunile obișnuite, ING More aduce retrageri fără comision la ATM-uri din întreaga lume, din contul de lei, transferuri și încasări fără costuri în lei și euro, schimb valutar avantajos în limita a 10.000 de lei pe lună și card Visa Gold inclus. Pachetul include și dobânzi mai mari la depozite noi, dobânzi mai mici la credite noi și cashback la cumpărături prin ING Bazar.

Pentru cei care călătoresc, pachetul vine cu asigurare de călătorie pentru întreaga familie, asistență rutieră în România și Europa, acces în business lounge-uri din România, trei intrări pe an, discount de 12% la BlackCab, acces la Visa Luxury Hotel Collection și oferte speciale prin Visa Premium.

ING îţi dă libertatea să îţi alegi propriul stil de viaţă

Oferta face parte din noile Pachete de cont curent ING Go, ING More și ING Extra, care reunesc servicii bancare și beneficii adaptate stilului tău de viață, de la economisire și protecție financiară, până la avantaje dedicate mobilității și călătoriilor.

Aceste pachete aduc la un loc servicii și beneficii pe care clienții le folosesc în contexte diferite, fără să fie nevoie să le caute separat.

