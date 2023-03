Alina Sorescu, după ce instanța a decis ca fetițele să locuiască și la Alexandru Ciucu: „Voi lupta până la capăt!”

Alina Sorescu a anunțat, într-o postare pe rețelele de socializare, că instanța s-a pronunțat în ceea ce privește custodia celor două fetițe pe care le are cu Alexandru Ciucu. Artista și fostul ei soț s-au separat în urmă cu un an.

Până acum, cântăreața și Alexandru Ciucu s-au luptat în instanță pentru custodia fetelor lor, ambii dorind ca micuțele să rămână alături de ei.

Alina Sorescu, despre decizia instanței cu privire la custodia fiicelor sale

Alina Sorescu a dezvăluit că, după mai multe procese, instanța a luat o decizie în ceea ce le privește pe fetele sale. Astfel, s-a hotărât ca Elena Carolina și Ana Raisa să petreacă o săptămână cu mama lor și o săptămână cu tatăl lor. Și pentru că decizia instanței i se pare nedreaptă, Alina susține că va face apel.

„A fost un an greu cu procese si ordonante si incerc cu toata fiinta mea sa raman demna in demersul meu de a avea si eu si fetele o viata linistita. Solutia pronuntata astazi de instanta este ca fetitele sa stea o saptamana la mama si o saptamana la tata. Voi lupta de aceasta data eu pana la capat si voi face apel pentru a demonstra ce este mai bine pentru fetite, pentru a le creste intr-un mediu stabil, asa cum le-am crescut de cand le-am nascut”, a scris artista pe Facebook.

Cântăreața este de părere că fiicele sale au nevoie de stabilitate, astfel că acest program decis de instanță nu este unul în favoarea lor.

„Nu va fi usor, pentru ca tatal lor si-a schimbat cu totul atitudinea fata de copii in acest an si cere drepturi egale cu mama. Sper ca fetitele sa nu fie plimbate dintr-o parte in alta pana la 18 ani, pentru ca acest program este bulversant pentru ele, le va putea dezechilibra emotional si afecta procesul educational si de crestere. Am permis tatalui sa se implice din momentul in care si-a aratat disponibilitatea, dar trebuie insa sa ne gandim ca sunt fetite de 9 si 6 ani, ca au nevoie de stabilitate si pastrarea unei rutine de zi cu zi, mai ales pentru programul scolar”, a precizat Alina Sorescu, care nu este mulțumită de decizia luată de judecători.

Artista nu este mulțumită de decizia instanței

În timp ce Alina Sorescu și-a arătat nemulțumirea față de decizia luată de judecători, aceasta a expus și părerea avocatei sale.

„Sper ca judecatorii sa inteleaga ca acest program nu este bun pentru orice copil si in orice conditii”, a subliniat artista.

„Declaratia avocatei mele Nicoleta Popescu este urmatoarea: “Solutia nu are o baza legala, nu ia in considerare drepturile si interesele minorelor si ale mamei, va afecta echilibrul emoțional al fetitelor si este total nepractica, fiind de natura a perpetua si accentua situatia tensionata dintre parti, ceea ce in mod evident este contrar intereselor minorelor.”, a mai spus Alina Sorescu.

Artista și creatorul de modă se află, în prezne,t în plin divorț. Cei doi au depus actele în urmă cu câteva luni, dar divorțul încă nu a fost finalizat.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au decis să pună capăt căsniciei lor care a durat 12 ani, fără a dezvălui care este motivul pentru care au luat această hotărâre.

