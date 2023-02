Alina Ceușan i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare prietenei sale, Carmen Grebenișan, care se află în Republica Dominicană, unde participă la emisiunea Surviror România.

După ce Faimoșii au pierdut jocul de comunicare, influencerița a decis să îi scrie prietenei sale, câteva cuvinte de încurajare, pe pagina ei de Instagram.

Alina Ceușan, mesaj emoționant pentru Carmen Grebenișan

Alina Ceușan este cea care se ocupă de administrarea paginii de Instagram a lui Carmen Grebenișan cât timp aceasta se află la Survivor România. Influencerița spera ca Faimoșii să câștige jocul de comunicare pentru a putea vorbi cu prietena ei cea mai bună, însă, din nefericire pentru faimoși, cei care au avut ocazia să vorbească cu cei de acasă ai fost Războinicii.

Astfel, pentru a-și mai domoli dorul de Carmen, Alina a decis să îi scrie un mesaj pe Instagram, sperând că îi va putea transmite energie și putere faimoasei.

„Of, Carmencita mea! Îți pregătisem un mesaj așa de frumos! Știu cât de mult ar fi contat pentru moralul tău să îmi auzi vocea! Să afli câteva lucruri bune de acasă. De când ne știm nu am stat atât de mult nevorbite. Sunt sigură că, deși nu ați câștigat, tu știi că eu și-aș fi transmis mesajul și îmi simți vibe-ul și gândurile bune! Rock (n.r. băiețelul Alinei Ceușan) este un mare susținător al tău, se suită și strigă, „nașa Carmen, hai nașa Carmen!”. Să vezi ce băiețel mare este! Ne este dor de tine, dar te așteptăm cât mai târziu. Cu șnițele și salată de vinete! Love, Alina Ceușan”, este mesajul pe care influencerița i l-a transmis lui Carmen Grebenișan.

Eduard Gogulescu, eliminat de la Survivor România

Miercuri seară nu a fost doar seara jocului de comunicare, ci și de eliminare, la Survivor România.

Propuși pentru eliminare au fost Alexandra Ciomag, Robert Moscalu, Eduard Gogulescu, DOC, Kamara și Ionuț Iftimoaie.

Iar concurentul cu cele mai puține voturi din partea publicului a fost și cel mai proaspăt concurent intrat în echipa Războinicilor: Eduard Gogulescu.

„Nu pot să spun că nu mă așteptam. În același timp, îmi este foarte greu să mă ridic de pe scaunul ăsta. E greu când îți dorești ceva foarte tare și îl ai și îți alunecă printre degete. Sunt fericit pentru că am ajuns aici, pentru că am trăit experiența survivor, indiferent de cât de scurtă a fost ea. Și vreau să vă spun că așa familie frumoasă cum a fost echipa asta, eu nu am crezut că se poate. NU am crezut că există oameni atât de frumoși, și pe interior și pe exterior. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru că încă există oameni buni și prieteni adevărați”, a afirmat Eduard Gogulescu înainte de a pleca de la Survivor România.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Carmen Grebenișan la Survivor România.

Sursă foto: Instagram