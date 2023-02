Coduța Began, primul interviu după eliminarea de la Survivor 2023: „Am vrut să fiu un model de urmat”. Ce spune despre conflictele cu Războinicii / Exclusiv

Coduța Began, concurentă Survivor 2023, a părăsit competiția filmată în Dominicană și difuzată la Pro Tv luni, marți și miercuri de la 20.30. Războinica a dezvăluit ce ar trebui să facă o femeie ca să reziste într-un show de supraviețuire.

Mai mult, Codruța Began a vorbit și despre motivul pentru care a acceptat să participe la Survivor 2023, dar și despre dezamăgiri și regrete. Cu Maria, fosta colegă de la Survivor România, nu-și mai dorește să păstreze legătura.

Coduța Began, eliminată de la Survivor 2023: „Psihic, trebuie să reziști presiunii sau provocărilor din echipă”

Ce atribute simți că trebuie să aibă o femeie pentru a rezista în acest show?

Eu consider că în primul rând trebuie să fii tu, să fii naturală. Mai devreme sau mai târziu, vor cădea măștile și nu te poți preface o perioadă atât de îndelungată. Trebuie să fii o femeie puternică din toate punctele de vedere. Fizic trebuie să aduci puncte, altfel vei fi exclusă din echipă sau supusă la nominalizare. Psihic, trebuie să reziști presiunii sau provocărilor din echipă.

Dacă se joacă strategic, nu știi cum vei fi supusă la încercări, cum am fost. Iar eu nu eram pregătită – credeam că trebuie să supraviețuim sub cerul liber și fără mâncare. Dar e mai greu să reziști într-o echipă cu tipologii diferite de oameni, cu educație diferită cu alte principii și atunci se iscă conflicte, discuții și trebuie să știi cum să faci față. Trebuie să fii și inteligentă, dar și puternică din toate punctele de vedere. E suficient ca unul să nu te placă și-i va influența și pe ceilalți.

Coduța Began, despre relația cu Războinicii: „Inițial a fost foarte bună, mai puțin cu Maria, care a fost obraznică de la început”

Coduța Began a părăsit competiția Survivor 2023

Cum ți-ai descrie relația pe care ai avut-o cu ceilalți Războinici? E cineva pe care nu ți-ai dori să mai vezi vreodată?

Inițial a fost foarte bună cu toți, mai puțin cu Maria, care a fost obraznică de la început. În afară de ea cu care nu cred că am ce discuta, vreau să țin legătura cu toți. Poate a jucat un rol, dar chiar și așa, a fost unul care nu se pliază pe personalitatea mea. Nu avem aceleași valori, așa că în afară de a ne saluta, nu avem multe de discutat. Cine știe, poate mă înșel. După finalul competiției, vom vedea cine va ține legătura cu cine!

„Am vrut să fiu un model de urmat pentru elevii mei, copilul meu și persoanele care consideră că viața s-a încheiat la 47 de ani”

Consideri că ai fi putut face ceva diferit în competiție? Ai vreun regret?

Regretul meu din această competiție este că am fost subiect de discuții și de ceartă și că am picat, fără motive, în conflicte, fiind pusă la zid. Nu știu cum aș fi putut să evit. Am analizat la rece, dar realizez că am fost băgată strategic în discuții pentru a evita ei să-și asume niște lucruri.

La ultimul scandal, când Dan m-a acuzat, a fost pentru că ei nu și-au asumat votul făcut pentru Alexandra Porkolab. Nu știu ce puteam face diferit, deci nu am regrete. Poate doar că am fost vulnerabilă și nu am purtat nicio mască pentru a-mi ascunde temerile pe care le-am spus din prima zi.

Coduța Began, fostă concurentă Survivor 2023, către foștii colegi: „Să câștige cel mai bun și mai rezistent, dar toate cu fairplay”

Coduța Began a făcut parte din echipa Războinicilor

Ai plecat cu vreo așteptare în Survivor care ți-a fost total înșelată? De ce simți asta?

Eu le-am spus tuturor din prima zi că nu am venit să câștig sau să obțin faimă, ci am vrut să fiu un model de urmat pentru elevii mei, copilul meu și persoanele de vârsta mea care consideră că viața s-a încheiat la 47 de ani. Chiar dacă nu ai parte de provocări, le cauți tu și îți încarci sufletul și mintea cu adrenalină și provocări frumoase care să-ți aducă un plus în evoluția ta.

Ce sfaturi le-ai da foștilor colegi, dacă ai mai putea, acum că ai părăsit emisia?

Nu știu dacă sunt în cea mai mare măsură să dau sfaturi, având în vedere că ei sunt acolo și eu am ieșit. Le-aș spune ca fiecare să fie așa cum este și să câștige cel mai bun și mai rezistent, dar toate cu fairplay. Aș vrea să cred că persoana care va câștiga este una rezistentă, competitivă și cu fairplay.

Foto: Pro TV