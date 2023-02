Cine este Alina Radi, războinica de la Survivor România. A avut o relație cu milionarul Nick Rădoi și a fost implicată în mai multe scandaluri

Alina Radi, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România, a dus multe lupte și în viața personală. A fost acuzată că i-a furat soțul celei mai bune prietene, a fost la un pas să îl facă din nou tată pe Nick Rădoi, dar a pierdut sarcina, și nici problemele de sănătate nu au ocolit-o.

Alina Radi a fost o războinică de când se știe, dar acum are ocazia să își dovedească talentul și la Survivor România.

Cine este Alina Radi, din echipa Războinicilor de la Survivor România

Alina Radi, noua concurentă de la Survivor România 2023, și-a căutat îndelung fericirea și uneori a avut de suferit din cauza relațiilor în care s-a aventurat.

Alina are 34 de ani, locuiește în Timișoara și e cântăreață. Chiar dacă acum are succes, drumul până aici nu a fost ușor de parcurs.

„Am sechele din relațiile anterioare”

„Când m-am mutat de la Timișoara la București mi-a fost foarte ușor, a fost încă o etapă memorabilă și frumoasă din viața mea pentru că aveam deja prieteni acolo. Camelia Enciu și Adriana Bahmuțeanu mi-au făcut multe legături, am avut și de cântat, mă puteam întreține. Am stat la Adriana în apartament, am bătut la ușile televiziunilor pentru că îmi doream tare mult să lucrez în televiziune, mi-am trăit și visul de prezentator la Etno Tv până a apărut ‘Satana’ în viața mea, individul cu care am rămas însărcinată și mi-a stricat toate planurile.

Cel mai greu mi-a fost când am fost nevoită să mă mut înapoi la Timișoara pentru că nu voiam să se afle că sunt însărcinată, și știam că singurul om pe care mă puteam baza e sora mea. Și când am născut, că nu aveam nimic, m-am mutat la sora mea cu copilul, mergeam la evenimente gratis sau pentru 2 sau 3 milioane. Am căzut foarte mult în perioada aia. Dar m-a ajutat Dumnezeu și într-un an jumate m-am pus pe picioare”, povestea Alina Radi, pentru Fanatik.ro.

Alina Radi a fost însărcinată cu Nick Rădoi

Apoi, noua concurentă de la Survivor România 2023 a mers mai departe, trăgând după ea alte povești în care nu s-a regăsit. Alina Radi nu are amintiri frumoase nici cu tatăl copilului ei.

”Să zicem că am sechele din relațiile anteriore. Tatăl copilului meu nu există, a fost un accident grav în viața mea. Toată lumea greșește! Singurul tată al copilului meu este Radu, am avut o relație de patru ani, dar suntem despărțiți de doi ani. El a venit în viața mea într-un moment în care eram debusolată, aveam 23 de ani, eram într-o altă etapă. N-am spus niciodată că sunt îndrăgostită, am avut o relație seacă, de trei luni.

Am rămas însărcinată, am spus că nu vreau să păstrez copilul, dar el a insistat și s-a născut un copil extraordinar. Întotdeauna mi-am dorit să am un copil doar al meu și așa s-a întâmplat. Am fost în depresie pe timpul sarcinii, după ce am născut am avut puterea să mă desprind de această relație toxică”, spunea Alina Radi la Antena Stars.

„Când am ajuns în țară, am pierdut sarcina”

În relația cu Nick Rădoi, vedeta a crezut cel mai mult. Noua concurentă din echipa Războinicilor de la Survivor România s-a iubit cu milionarul Nick Rădoi și a ajuns să rămână însărcinată cu omul de afaceri, dar a pierdut sarcina. „Da, am fost însărcinată cu Nick Rădoi. Când am ajuns în țară, am pierdut sarcina. N-am reușit s-o țin până la capăt. Acum 8 ani s-a întâmplat.

El era dispus să facem un copil, să rămân în America. Și în aeroport m-a cerut de nevastă, și în birou , dar nu s-a întâmplat, nu are rost să dezgrop ….. Probabil ne-ar fi legat și mai mult un copil”, mai spunea Alina Radi, la Antena Stars.

În ce relație a rămas Alina Radi cu milionarul Nick Rădoi: „Ne-am iubit foarte mult, ne-am respectat”

Artista și Nick Rădoi au rămas prieteni și după despărțire. „Nici măcar nu ne-am întâlnit în anii ăștia, doar am ținut legătura. Am avut o relație intensă, ne-am iubit foarte mult, ne-am respectat. Când s-a rupt legătura asta totul s-a întâmplat de la sine, pe mine mă țineau contractele din România, el nu era de acord ca eu să cânt în continuare și atunci fiecare și-a văzut de drumul lui.



La începutul relației, mi-a spus că pot să cânt și în America, mi-a spus că va lua un restaurant românesc de care mă voi ocupa. Când am ajuns acolo și l-a lovit Cupidon, nu mi-a mai dat voie să ies din casă”, preciza ea la Antena Stars.

