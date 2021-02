Adela Popescu, declarație de dragoste emoționantă pentru Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Din povestea lor trainică de iubire au apărut și doi copii superbi, Andrei și Alexandru, iar un al treilea băiețel este pe drum. După mai bine de zece ani de relație, Adela Popescu a dezvăluit de ce este atât de fericită alături de Radu Vâlcan, într-o declarație de dragoste plină de emoție și dragoste.

„Radu, de la început, m-a făcut să mă simt cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și cea mai importantă. Ori eu, cu aceste trei calități bine împământenite în mine, am putut și pot să fac orice în viață. Pentru că de fapt, tu nu ai nevoie de un bărbat care să crezi că-ți va rezolva problemele și că-ți va face o viață frumoasă. Ideea e ca el să te facă să crezi că tu poți asta.

El m-a făcut pe mine să am încredere în el și să fiu o soție bună prin faptul că m-a valorizat pe mine, m-a pus pe piedestal”, i-a mărturisit actrița lui Mihai Morar la podcastul „Fain & Simplu”.

Adela Popescu, declarații de dragoste emoționante pentru Radu Vâlcan

De-a lungul vremii, atât Adela Popescu, cât și Radu Vâlcan și-au dezvăluit sentimentele în fața publicului și au vorbit cu sinceritate despre relația lor și lucrurile care îi aduc împreună.

„Noi ne-am căsătorit după 5 ani de relație. Dacă ne căsătoream după primul, postarea asta ar fi sunat cu totul diferit. M-aș plânge că s-a schimbat mult, că am descoperit că sforăie, că își lasă șosetele pe unde apucă etc. Că așa s-a întâmplat și la noi. După 2 ani de relație am descoperit că Radu nu e așa perfect cum fiecare bărbat pare la început.

După 3 m-am obișnuit cu sentimentul, după 4 m-am obișnuit atât de tare încât am avut înțelepciunea să văd că dincolo de nimicurile enervante, calitățile lui sunt uriașe, iar după 5 am știut că nu mai e cale de întoarcere și maxim asumat am luat decizia de a-mi petrece tot restul vieții alături de bărbatul pe care îl cunosc atât de bine cu bune și cu rele, dar pe care îl iubesc fără urmă de îndoială”, spunea Adela Popescu la scurt timp după căsătorie, în 2015.

„Te-am iubit în etape… Mai întâi ca pretendent. Fin, frumos, discret, timid, altfel… exact așa cum erai tu la început. Apoi ca iubit. Tandru, liniștit, calm, surprinzător… exact așa cum mi te amintesc în anii frumoși în care am avut primul apartament, prima Roma, primul Bali, primul Paco, prima iarnă friguroasă și prima vară înăbușitoare.

Apoi ca soț. Protector, sincer, amuzant, firesc, devotat, fidel… exact așa cum suna promisiunea pe care am văzut-o în ochii tăi când ne-am cununat. Apoi ca tata. Topit, leșinat, preș, țăndări, rupt, îndrăgostit, disperat, panicat, anxios… exact așa cum știam că vei fi încă din ziua în care am aflat că vom fi trei. Enjoy the ride împreună cu noi, iubitule!”, i-a mai spus Adela lui Radu.

Radu Vâlcan a dezvăluit secretul relației fericite cu Adela Popescu

La rândul lui, Radu, a dezvăluit secretele relației lor fericite.

„În relaţie e vorba de echilibru. Noi când ne-am cunoscut, ştiam că vom ajunge aici, iar anii ne-au dat dreptate, pentru că noi suntem amândoi extrem de compatibili. E vorba de echilibru, de felul de a vedea viaţa, de a valorifica lucrurile bune care ţi se întâmplă, trebuie să iei tot ceea ce e mai bun, să construieşti o relaţie frumoasă şi o familie frumoasă, căci într-acolo ne îndreptăm cu toţii.

Fără familie nu prea poţi să funcţionezi cum trebuie, la parametri maximi. Trebuie să formezi o echipă. E vorba despre linişte. La începutul oricărei relaţii nu vezi că lucrul acela stă unde nu trebuie, după încep să apară şi lucruri care te deranjează, dar sunt lucruri inerente şi asta este. Nu poţi să zici: aşa sunt eu şi obişnuieşte-te. Încercă să te perfecționezi.

O relaţie se construieşte, tu poţi să fii un om mai bun cu ajutorul partenerului, acesta îţi poate oferi ceva ce poţi să înveţi, cum şi tu la rândul tău îi poţi oferi lucruri. Nu suntem perfecţi, avem de învățat și cel mai bine înveți alături de cel de acasă’, a declarat Radu Vâlcan.

