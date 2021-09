Adela Popescu (34 de ani) și Radu Vâlcan (44 de ani) s-au căsătorit în august 2015. Cererea în căsătorie a avut loc în anul 2014, în Bulgaria.

„Prima întâlnire a fost la Ruse, în Bulgaria. (…) După am și cerut-o în căsătorie tot acolo, dar la un alt restaurant, celălalt se închisese”, a spus Radu în podcastul Fain & Simplu, găzduit de Mihai Morar (39 de ani).

Adela Popescu are acest regret legat de nunta cu Radu Vâlcan. „Cred că nunțile acum s-au schimbat”

Adela și Radu au împreună trei fii, Alexandru (5 ani), Andrei (2 ani) și Adrian (2 luni). Prezentatoarea TV a devenit mamă pentru a treia oară pe 11 iulie 2021.

„În timp ce nășteam era atât de dureros încât mă întrebam ce a fost în capul meu. Cum e mintea asta selectivă, cum uită ce o doare, încât eu am uitat cum a fost la ceilalți și de data asta am mai făcut unul și am ales să nasc tot natural”, spunea Adela după naștere, în emisiunea Vorbește Lumea.

Recent, în cadrul aceleiași emisiuni, Adela a dezvăluit că are un regret legat de nunta cu Radu Vâlcan. Perechea s-a căsătorit pe domeniul Hadar Charlet, iar evenimentul a fost unul restrâns și discret, cu doar 60 de persoane.

„Am avut în total 60 de oameni, cu tot cu staff. Cred că nunțile acum s-au schimbat și nu se mai fac așa mari și cu fast. Eu am avut numai prietenii buni alături și familia. Am și acum două persoane în minte pe care regret că nu le-am invitat”, a spus Adela Popescu la Vorbește Lumea.

La nici două luni de la naștere, Adela a revenit în platoul Vorbește Lumea, unde are doi noi colegi, Bogdan Ciudoiu (32 de ani) și Andrei Lăcătuș (33 de ani), cunoscut drept Shurubel. Bogdan și Shurubel au venit în locul lui Cove (47 de ani), care s-a retras în favoarea unui alt show monden, mai exact Flash Monden, difuzat de Prima TV, unde o are colegă pe Diana Bart (40 de ani).

„A fost o demență, cumva, pe rețelele sociale, pentru că sunt două tabere, sunt mame care spus că vai, nu se poate să-ți părăsești puiul atât de devreme și altele care spun că e foarte important să faci ceea ce îți place, pentru că o mamă împlinită este o mamă care poate să fie acolo pentru copilul ei. În ceea ce mă privește, în acest moment îmi dau seama că mă simt foarte bine.

Am siguranța că nu am greșit, pentru că mă simt foarte bine. Eu știu că bebelușul este foarte bine îngrijit și nu lipsesc mult de acasă. E adevărat că dacă mă întorceam la muncă și trebuia să lipsesc 8 ore era mai complicat și probabil nu aș fi făcut-o. Dar așa, 4-5 ore, eu zic că ne descurcăm”, a declarat Adela.

„Știu că pare un gest inconștient întoarcerea mea atât de devreme aici, dar trebuie să știți că am un soț care mă iubește foarte mult și o mamaie care a fost alături de noi de când am născut primul bebeluș”, a mai spus prezentatoarea.

Foto: Libertatea.ro; Instagram