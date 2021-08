Adela Popescu (34 de ani) a devenit mamă pentru a treia oară pe 11 iulie 2021. Prezentatoarea TV a dat naștere unui băiețel, Adrian. Adela și soțul ei, Radu Vâlcan (44 de ani), mai au împreună doi fii, Alexandru (5 ani) și Andrei (2 ani). În prezent, familia actriței se află pe litoral.

Adela Popescu, în costum de baie după nici o lună de la a treia naștere

„Ne-am făcut curaj, că nu se mai putea, și am pornit spre mare. Am folosit drept pretext aniversarea de o lună a lui Adrian și utilitatea dovedită a aerosolilor. De fapt, un rol important în decizie a jucat logica mea care spune că, atâta timp cât bebelușul e alăptat exclusiv, nu se poate întâmpla nimic în plus față de ce s-ar putea întâmpla și acasă.

Plus dorul cât casa de mare de… mare. Soțul a zis că are sens, așa că a fost de acord. Drept mulțumire, i-am dat un vin sec pe malul mării. Pare încântat, cred că ne mai aduce 😎”, a scris Adela în mediul online.

Fiindcă a plecat la mare fără costum de baie, Radu a mers să-i cumpere unul cât ea a rămas la hotel cu cei mici. „Am venit la mare fără costum de baie. Radu a plecat la magazin să îi ia lui Alexandru ochelari de baie și mie costum. Acum suntem pe video, îmi arată modelele”, a scris actrița pe Instagram

Ulterior, Adela s-a fotografiat în respectivul costum. „Ăsta e costumul. Hai că s-a descurcat”, a scris actrița pe fotografia de la Insta Story. Mai multe fotografii din vacanța Adelei la mare găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

Timp de două săptămâni, familia nu a fost în formulă completă în București. În prima săptămână, Alexandru și Andrei au fost la bunici. În a doua, Andrei a revenit acasă, în timp ce Alexandru a mai rămas la Șușani, în grija părinților Adelei. În prezent, familia este reunită.

„Marea regăsire. 💙💙💙 După două săptămâni de vacanță la Șușani, suntem, în sfârșit, în formulă completă. Nu-mi mai rămâne decât să spun: «Hai cu Doamne-ajută!» 😅”, a mai scris actrița pe Instagram, în dreptul unei imagini în care apare alături de cei trei fii ai ei.

A treia naștere nu a fost ușoară pentru Adela. „În timp ce nășteam era atât de dureros încât mă întrebam ce a fost în capul meu. Cum e mintea asta selectivă, cum uită ce o doare, încât eu am uitat cum a fost la ceilalți și de data asta am mai făcut unul și am ales să nasc tot natural”, mai spunea Adela după naștere, în emisiunea Vorbește Lumea.

