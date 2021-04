Zac Efron (33 de ani) și iubita lui, Vanessa Valladares (25 de ani), s-au despărțit după mai puțin de un an de relație. Omul de radio Kyle Sandilands susține că a vorbit cu actorul și că acesta a confirmat despărțirea.

Actorul Zac Efron și iubita lui, Vanessa Valladares, s-au despărțit

După ce The Daily Telegraph a relatat că perechea s-a despărțit, Kyle a mărturisit că Zac a confirmat informația. „Nu e vorba doar despre știrea din The Daily Telegraph. Pot confirma și eu despărțirea. Am vorbit cu el ieri”, a declarat Kyle.

„S-au despărțit recent. Nu ieri. Dar recent au decis să meargă fiecare pe drumul lui”, a continuat. Zac și Vanessa s-au cunoscut în cafeneaua Bryon Bay General Store, unde Vanessa l-a servit pe actor.

Nu este prima dată când se zvonește că perechea s-a despărțit. În noiembrie 2020 s-a scris același lucru, cuplul fiind ulterior fotografiat împreună. Speculațiile că Zac și Vanessa s-ar fi despărțit au urmat altor zvonuri, de la mijlocul lunii octombrie a anului trecut, cum că perechea s-ar fi logodit.

Potrivit Daily Mail, actorul i-ar fi oferit un inel confecționat special pentru ea în ziua în care, culmea, el împlinea 33 de ani. Inelul i l-ar fi după petrecerea organizată de tânără pentru el.

„I l-a oferit după ce s-a terminat petrecea – a fost incredibil de romantic. Niciunul nu vorbește despre asta, dar sigur a fost vorba de o logodnă neoficială”, spunea atunci o sursă.

„Și-au început relația în iulie 2020. Le place să călătorească, sunt foarte aventuroși. Iubesc să schieze, să facă surf și să petreacă timp cu prietenii lor. Petrec mult timp în aer liber. Ea și-a dat demisia pentru a putea călători cu el. Funcționează pentru ei”, spunea o sursă în aprilie 2021.

„Zac este foarte fericit cu Vanessa și cu viața în Australia. Viața lui s-a schimbat în bine”, mai spunea aceeași sursă pentru E! News. Pe 30 martie 2021, cuplul a fost fotografiat făcând o drumeție în regiunea Blue Mountains din New South Wales.

Foto: Profimediaimages.ro

