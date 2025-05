Viorica Dăncilă critică abordarea campaniei electorale. Ce spune despre cei doi candidați, înaintea turului doi al alegerilor prezidențiale

Viorica Dăncilă a fost invitată în emisiunea lui Dan Diaconescu, uncde a vorbit despre alegerile prezidențiale și unde și-a exprimat susținerea față de unul dintre cei doi candidați. Fosta prim-ministră a îndemnat românii să iasă la vot duminică, 18 mai.

Viorica Dăncilă critică abordarea campaniei electorale

Viorica Dăncilă a criticat abordarea campaniei electorale, precizând că, în opinia ei, accentul a fost pus pe atacuri persoanale. Aceasta susține că electoratul trebuie să se concentreze pe programele și acțiunile candidaților și nu pe viețile lor personale.

„Consider că foarte mulți s-au axat în a găsi calități și defecte la cei doi candidați care au ajuns în turul doi. Consider că e o abordare greșită. Este adevărat, ne interesează și profilul președintelui pe care îl vrem pentru România, dar mai mult mă interesează ce va face viitorul președinte pentru România”, a declarat Viorica Dăncilă.

În ceea ce privește ieșirea României din Uniunea Europeană, fosta prim-ministră spune că acest lucru nu se face ușor, ci este nevoie de un referendum.

„Este o direcție total eronată. Nimeni nu ne va scoate din Uniunea Europeană. Președintele nu ne poate scoate din Uniunea Europeană, pentru că noi suntem europeni, noi suntem stat cu drepturi depline, iar ca să ieși din Uniunea Europeană, trebuie referendum și gândiți-vă că avem peste 5 milioane de cetățeni români care stau în străinătate“, a explicat ea.

Viorica Dăncilă îl susține pe George Simion

Viorica Dîncilă a subliniat faptul că România are nevoie de un președinte care să unească și nu unul care să dezbine. Astfel, aceasta consideră că George Simion este candidatul care poate aduce schimbarea necesară.

„Îmi doresc un președinte, m-am uitat și eu la relațiile lor externe, care cât de cât să aibă conexiuni. Eu dacă ridicam telefonul la 11-12 noaptea aveam un lider important pe care să îl sun sau liderii instituțiilor europene. Văd pe Nicușor Dan care nici măcar o înfrățire a Bucureștiului cu altă capitală europeană nu a făcut. Și văd pe George Simion care… doamna Meloni, din administrația Trump, premierul Morawiecki al Poloniei, deci are aceste conexiuni. Nu poți porni de la zero, trebuie să ai cât de cât conexiunii externe. Deci și acesta a fost un argument pentru care m-am hotărât să merg în direcția lui George Simion”, a afirmat ea.

Potrivit celei care a fost timp de doi ani premier al României, cel care va deveni președinte va trebui să aducă rapid România pe linia de plutire.

„Deci, în primul rând, nu mai trebuie să avem interimate. Nu știu ce va gândi George Simion, v-am spus, nu am vorbit, nu ne cunoaștem. Eu sunt adeptul unei schimbări în România, dar eu sunt convinsă că prima dată, primul pas pe care trebuie să-l facă este cel al legitimității și a guvernului, un prim ministru, un program repede de guvernare și încercați să pui România pe linia de plutire. Cu toate că va fi foarte greu. Foarte greu. Eu nu văd, acum nu știu situația reală, că încă nu am, dar nu văd cum nu vor fi crescute taxe și impozite după nenorocirea pe care au făcut-o până în acest moment. Repet, de aceea vreau schimbarea. pentru că nu pot să cred că oamenii care ne-au dus în această situație sunt oamenii care ne vor scoate. Nu, vor adânci groapa și mai mult. Și ne vom afunda cu toții din ce în ce mai mult”, a mai spus ea.

Fostul premier îndeamnă românii să iasă la vot

Totodată, Viorica Dăncilă îndeamnă electoratul să meargă duminică la vot pentru că „fiecare vot contează”.

„Eu le spun românilor că trebuie să meargă la vot. Este important și votul fiecăruia contează. Iar în cabina de vot sunt doar ei și ștampila. Atunci când vor pune ștampila, să se gândească în primul rând la familia lor, la viitorul pe care vor să-l creioneze pentru copiii și nepoții lor. Este foarte ușor să glumim, este foarte ușor să luăm în derizoriu sau să nu mergem. Dar mâine, poimâine, ne vor întreba copiii: Uitați în ce situație e România, nu-mi găsesc de lucru, am făcut o facultate, nu am o locuință. Și noi ce să le spunem? Că am stat deoparte și că nu am contribuit fiecare așa cum putem să construim o temelie solidă pentru ei. Știu că este foarte greu, că ce-am construit noi, generația noastră, o cărămidă, două, tot ce-am pus fiecare pentru a construi România de azi, au venit unii și au dărâmat tot. Trebuie să o luăm iar de la capăt și să punem primele cărămizi. E bine, este foarte important dacă vom alege oameni care să pună și să facă această fundație solidă pentru România sau vom alege oameni care vor răspunde altora și mai puțin propriului popor. Eu am încredere în români și cred că nu vor mai face greșeala pe care au făcut-o în 2019”, a subliniat Viorica Dăncilă.

Sursă foto: Captură video

