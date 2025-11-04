Un bărbat din Neamț s-a împușcat în cap în timpul unui live. Autoritățile, alertate de un internaut

Un bărbat s-a împușcat în cap, în timpul unui live
Un bărbat și-a șocat urmăritorii în momentul în care a scos un pistol și s-a împușcat în cap, în timpul unei transmisiuni live pe rețelele sociale. Incidentul a avut loc luni, 3 noiembrie, în municipiul Roman, județul Neamț.
Unul dintre internauții care îl urmăreau la momentul respectiv a alertat rapid autoritățile, astfel că echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului.
Bărbatul a fost găsit în curtea unui imobil și prezenta o plagă prin împușcare la nivelul capului. Acesta a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.
Bărbatul a fost intubat și ventilat mecanic, fiind ulterior transportat în stare gravă la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.
„Bărbatul prezenta o plagă prin împușcare la nivelul capului. A fost stabilizat și trimis la Iași pentru îngrijiri de specialitate”, au declarat reprezentanții spitalului din Roman, potrivit Ziarul de Iași.
Individul figurează în baza de date a Poliției ca deținător de arme letale, dar avea permisul suspendat.
„Bărbatul figurează ca deținător de arme letale. Acestuia i-a fost anulat permisul de armă, însă se afla în interiorul termenului legal de depunere a acestora la un armurier autorizat”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.
Anularea permisului obligă persoana să reia întregul proces de autorizare dacă dorește un nou permis. De asemenea, anularea poate fi dispusă în completarea sau după suspendare, în funcție de gravitatea situației.
Sursă foto: Shutterstock
