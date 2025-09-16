Schiorul italian Matteo Franzoso a murit la vârsta de 25 de ani, după un accident suferit în timpul unui antrenament

Matteo Franzoso, un schior italian în vârstă de 25 de ani, a încetat din viață luni, 15 septembrie, la două zile după ce a suferit un accident în Chile, în timpul unui antrenament.

Matteo Franzoso a murit la 25 de ani

Matteo Franzoso s-a deplasat, împreună cu alți 9 schiori, în Chile, pentru un candotament de pregătire cu lotul național pentru Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia, ce se vor desfășura în februarie 2026 la Milano și Cortina d’Ampezzo.

În timpul antrenamentului, Matteo a căzut pe pîrtia La Parva din apropierea capitalei Santiago, suferind o traumă craniană.

Sportivul a fost transprtat la spital cu elicopterul, dar a decedat după două zile.

„Era internat într-o clinică din Santiago, Chile şi nu a supravieţuit (…) edemului cerebral cauzat de căzătura suferită pe pârtia La Parva, la 50 km de capitala Santiago”, a transmis Federația Italiană de Sporturi de Iarnă (FISI).

„E o tragedie pentru familie și pentru sportul nostru. E absolut necesar să facem tot ce e posibil pentru a ne asigura că asemenea episoade nu se vor mai întâmpla. În această perioadă tristă și dureroasă, vreau să le spun tuturor sportivilor și antrenorilor, din toate sporturile, că federația e de partea lor și că vor găsi toată susținerea de care au nevoie. Solicităm respect pentru familia lui Matteo, alături de care vom fi câtă vreme e nevoie”, a transmis și Flavio Roda, președintele FISI, citat de The Guardian.

Citește și: Influenceriță, declarată moartă, la câteva zile după ce a fost dată dispărută. A fost găsită într-o cameră de hotel

Citește și: Doliu în lumea muzicii. DJ Carol Stoenescu a murit la 38 de ani. Care a fost motivul

Nume importante ale sportului de iarnă solicită schimbări

După decesul lui Matteo Franzoso, mai multe persoane cunoscute în lumea acestui sport au solicitat schimbări la nivelul schiurilor.

„Dacă încă schiam în zilele noastre, recunosc că niciodată nu mi-aș dori ca noile schiuri să fie schimbate. Îți dau adrenalina vitezei, dar adevărul e că sunt prea rapide, în speciale în curbe. E timpul să le schimbăm. Să te lovești de un zid sau un copac poate fi fatal chiar și la 40-50 km/oră. În antrenamente, poți ajunge la viteze de până la 120 de km/oră. Eliminarea totală a riscului nu e posibilă, dar ceva trebuie făcut”, a declarat fostul schior Kristian Ghedina, potrivit Gazzetta dello Sport.

Citește și: Nicușor Dan, după ce Guvernul a mărit TVA, deși el a promis că acest lucru nu se va întâmpla: „Nu am voie să mă enerveze Ilie Bolojan”

Citește și: Educatoare concediată, după ce a agresat copiii pe care îi îngrijea. Le-a lipit gura cu bandă adezivă și i-a lovit

Matteo Franzoso nu este singurul schior care și-a pierdut viața din cauza unui accident pe pârtie. În octombrie 2024, Matilde Lorenzi (19 ani), membră a echipei italiene de schi, a murit după un accident. Sora ei, Lucrezia Lorenzi, a transmis un mesaj după decesul sportivului.

„A sosit timpul ca asta să se oprească. Cuvintele fatalitate și ghinion nu sunt în vocabularul unui sportiv profesionist. Nu poți să mergi la ski și să nu te mai întorci niciodată acasă. La revedere Matte, transmite-i dragostea mea lui Mati”, a scris Lucrezia pe Instagram.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News