O celebră influenceriță de fashion din Mexic a fost găsită fără viață, la câteva zile după ce a postat în mediul online un clip video în care apare machiată ca un clovn. Marian Iazguirre, în vârstă de 23 de ani, a fost declarată decedată pe data de 12 septembrie, după ce poliția a găsit-o într-un hotel din Morelia.

Influenceriță, găsită moartă într-un hotel

Marian Izaguirre a fost dată dispărută de familia ei pe data de 1 septembrie, fiind găsită de autorități cinci zile mai târziu. Nu se știe ce anume i-a provocat decesul, dar poliția a confirmat că a intrat în moarte cerebrală din cauza complicațiilor, potrivit People.

Cu patru zile înainte să dispară, influencerița a postat un clip video criptic, în care apare cu make-up de clovn, plângând și cântând un cântec trist despre o dragoste pierdută.

„Toate promisiunile iubirii mele vor merge către tine. De ce pleci?”, a scris ea în mesajul care a însoțit videoclipul.

Autoritățile au găsit-o într-un hotel din Morelia, unde se spune că ar fi stat câteva zile. Parchetul a emis o declarație în care specifică faptul că și vehiculul ei a fost găsit la hotel.

Familia a decis să îi doneze organele

Influencerița a fost tratată de paramedicii sosiți la hotel și transprtată la spital. După câteva zile, din cauza complicațiilor, Marian a intrat în moarte cerebrală.

Familia acesteia a decis să ofere autorizația pentru donarea organelor sale, inclusiv pielea, mușchii scheletici, corneele și rinichii.

Marian Izzaguire avea 4,5 milioane de fani pe TikTok și 327.000 de urmăritori pe Instagram, fiind una din cele mai îndrăgite influencerițe din Mexic.

Numeroase mesaje de condoleanțe au apărut pe paginile ei de pe rețelele sociale, la scurt timp după ce s-a aflat de decesul ei.

„Ai fost un înger, întotdeauna vei fi”, „Ai fost o fată minunată, cu un zâmbet ce nu va dispărea niciodată”, sunt câteva din mesajele lăsate de fanii influenceriței.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu influencerița Marian Izzaguire

Sursă foto: Instagram

