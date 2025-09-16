O celebră influenceriță de fashion din Mexic a fost găsită fără viață, la câteva zile după ce a postat în mediul online un clip video în care apare machiată ca un clovn. Marian Iazguirre, în vârstă de 23 de ani, a fost declarată decedată pe data de 12 septembrie, după ce poliția a găsit-o într-un hotel din Morelia.
Marian Izaguirre a fost dată dispărută de familia ei pe data de 1 septembrie, fiind găsită de autorități cinci zile mai târziu. Nu se știe ce anume i-a provocat decesul, dar poliția a confirmat că a intrat în moarte cerebrală din cauza complicațiilor, potrivit People.