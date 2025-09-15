Andreea Raicu, mesaj tranșant pentru cei care o întreabă când face copii

Andreea Raicu a vorbit despre o întrebare pe care o primește din ce în ce mai des, fără considerație din partea celor care o pun. Vedeta a vorbit despre delicatețea acestui subiect și despre cât de nepotrivit este să întrebi așa ceva o femeie. Iată cum le răspunde Andreea Raicu celor care o întreabă când face copil.

Andreea Raicu, răspuns pentru cei care o întreabă când face un copil

Andreea Raicu a discutat despre cât de sensibil este pentru o femeie să primească întrebarea referitoare la aducerea pe lume a unui copil. Ea spune că astfel de întrebări nu ar trebui puse niciodată și există situații și probleme în viața unor femei despre care nu vor să discute.

Cu toate că este o femeie de succes, o femeie frumoasă și cu o mulțime de resurse, Andreea Raicu este întrebată din ce în mai des când face un copil.

Sătulă să îi fie adresate întrebări impertinente și complet nepotrivite, vedeta s-a hotărât să transmită un mesaj celor care pun astfel de întrebări.

„Te rog, nu mă mai întreba când voi face un copil. De fapt, hai să nu-i mai punem niciunei femei, oricare ar fi vârsta și situația ei maritală, această întrebare.

E timpul să lămurim un lucru foarte important, un lucru de care aproape toți ne facem vinovați. Atunci când îi pui unei femei următoarele întrebări – < >, < >, < >, < > – o pui într-o situație foarte dificilă.

Eu, personal, nu știu cum să răspund când mi se pun aceste întrebări. Primul meu instinct este să devin defensivă, apoi încep să mă enervez, iar într-un final îmi lasă un gust amar. Pentru că adevărul este că nu știu, iar atunci când mi se pune acest gen de întrebare atât de intimă, mă simt inconfortabil și încep să mă stresez și să mă îngrijorez”, a scris Andreea Raicu pe blogul său.

Ce spune despre femeile care nu pot sau nu vor să fie mame

Andreea Raicu a sfătuit oamenii să nu mai întrebe astfel de lucruri, pentru că există femei care se pot confrunta cu probleme de sănătate care le împiedică să devină mame sau femei care pur și simplu nu vor copii.

„Apoi încep să mă gândesc la cum se simt alte femei când li se pune această întrebare atât de personală. Dacă femeia pe care tu o iscodești astfel, de fapt, se chinuie să rămână însărcinată de ceva vreme, se luptă cu probleme de infertilitate sau a pierdut deja mai multe sarcini incipiente?

Îți poți imagina, măcar pentru o secundă, cum se simte ea atunci când i se pune atât de lejer această întrebare, care lasă să se înțeleagă printre rânduri că ea e cea care nu vrea copii, din moment ce nu a făcut până acum? Îți poți imagina câtă durere e în sufletul ei?”, se întreabă Andreea Raicu.

Mai mult, ea s-a arătat deranjată de faptul că există un dublu standard: bărbații nu sunt întrebați niciodată când fac copii. În schimb, spune vedeta, dacă vrei să pui o astfel de întrebare, o poți face în mod neutru, întrebând despre planurile de viitor ale cuiva.

„Pe lângă faptul că e o întrebare dureroasă și intrusivă, mă enervează și dublul standard din jurul ei. Nu am văzut bărbați întrebați același lucru și cu aceeași frecvență. De ce este aceasta o întrebare la care doar femeile trebuie să răspundă, de parcă respectivii copii ar fi doar ai lor, nu și ai partenerilor lor?

Dacă nu te poți abține să nu pui o întrebare din zona asta, încearcă măcar o opțiune complet neutră. Întreabă: < >. E o întrebare perfectă. Deschide o conversație în care persoana întrebată poate alege să împărtășească (sau nu) exact atât cât e confortabil să o facă”, a mai scris Andreea Raicu.

