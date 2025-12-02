  MENIU  
Schimbări uriașe în lupta pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță și Anca Alexandrescu, pe primele locuri în preferințele bucureștenilor

Schimbări uriașe în lupta pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță și Anca Alexandrescu, pe primele locuri în preferințele bucureștenilor

Oana Savin
.

Un nou sondaj pentru Primăria Capitalei arată o competiție strânsă între candidați. Anca Alexandrescu și Daniel Băluță sunt la egalitate, urmați îndeaproape de Ciprian Ciucu.

Sondaj Primăria Capitalei: Luptă strânsă între Alexandrescu, Băluță și Ciucu

Într-o competiție strânsă pentru Primăria Capitalei, un nou sondaj realizat de AtlasIntel pentru HotNews dezvăluie o luptă acerbă între candidați. Anca Alexandrescu și Daniel Băluță se află într-o cursă extrem de apropiată, urmați îndeaproape de Ciprian Ciucu.

Sondajul, efectuat în perioada 27-30 noiembrie pe un eșantion de 2.964 de bucureșteni, folosind metoda de recrutare digitală aleatorie, oferă o imagine detaliată a preferințelor electorale.

Rezultatele sondajului pentru alegerile pentru Primăria Capitalei arată o competiție extrem de strânsă:

1. Daniel Băluță – 23,3%

2. Anca Alexandrescu – 23,2%

3. Ciprian Ciucu – 21,7%

4. Cătălin Drulă (USR) – 15,5%

5. Ana Ciceală (SENS) – 8,4%

Sondajul are o marjă de eroare de 2%.

Credibilitatea sondajelor AtlasIntel

În trecut, AtlasIntel a demonstrat acuratețe în unele predicții electorale, cum ar fi cele pentru alegerile locale din 2024. Cu toate acestea, institutul a avut și erori semnificative. De exemplu, la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut, AtlasIntel a subestimat performanța lui Călin Georgescu, plasându-l pe locul cinci, deși acesta a câștigat primul tur.

Metoda de recrutare digitală aleatorie folosită de AtlasIntel implică selectarea participanților prin platforme online. Această abordare modernă vizează asigurarea unui eșantion divers și reprezentativ.

Sursă foto: Facebook

