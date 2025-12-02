Schimbări uriașe în lupta pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță și Anca Alexandrescu, pe primele locuri în preferințele bucureștenilor

Sondaj Primăria Capitalei: Luptă strânsă între Alexandrescu, Băluță și Ciucu
Într-o competiție strânsă pentru Primăria Capitalei, un nou sondaj realizat de AtlasIntel pentru HotNews dezvăluie o luptă acerbă între candidați. Anca Alexandrescu și Daniel Băluță se află într-o cursă extrem de apropiată, urmați îndeaproape de Ciprian Ciucu.
Sondajul, efectuat în perioada 27-30 noiembrie pe un eșantion de 2.964 de bucureșteni, folosind metoda de recrutare digitală aleatorie, oferă o imagine detaliată a preferințelor electorale.
Rezultatele sondajului pentru alegerile pentru Primăria Capitalei arată o competiție extrem de strânsă:
În trecut, AtlasIntel a demonstrat acuratețe în unele predicții electorale, cum ar fi cele pentru alegerile locale din 2024. Cu toate acestea, institutul a avut și erori semnificative. De exemplu, la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut, AtlasIntel a subestimat performanța lui Călin Georgescu, plasându-l pe locul cinci, deși acesta a câștigat primul tur.
Metoda de recrutare digitală aleatorie folosită de AtlasIntel implică selectarea participanților prin platforme online. Această abordare modernă vizează asigurarea unui eșantion divers și reprezentativ.
