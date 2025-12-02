Schimbări uriașe în lupta pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță și Anca Alexandrescu, pe primele locuri în preferințele bucureștenilor

Un nou sondaj pentru Primăria Capitalei arată o competiție strânsă între candidați. Anca Alexandrescu și Daniel Băluță sunt la egalitate, urmați îndeaproape de Ciprian Ciucu.

Sondaj Primăria Capitalei: Luptă strânsă între Alexandrescu, Băluță și Ciucu

Într-o competiție strânsă pentru Primăria Capitalei, un nou sondaj realizat de AtlasIntel pentru HotNews dezvăluie o luptă acerbă între candidați. Anca Alexandrescu și Daniel Băluță se află într-o cursă extrem de apropiată, urmați îndeaproape de Ciprian Ciucu.

Sondajul, efectuat în perioada 27-30 noiembrie pe un eșantion de 2.964 de bucureșteni, folosind metoda de recrutare digitală aleatorie, oferă o imagine detaliată a preferințelor electorale.

Rezultatele sondajului pentru alegerile pentru Primăria Capitalei arată o competiție extrem de strânsă:

1. Daniel Băluță – 23,3%

2. Anca Alexandrescu – 23,2%

3. Ciprian Ciucu – 21,7%

4. Cătălin Drulă (USR) – 15,5%

5. Ana Ciceală (SENS) – 8,4%

Sondajul are o marjă de eroare de 2%.

Credibilitatea sondajelor AtlasIntel

În trecut, AtlasIntel a demonstrat acuratețe în unele predicții electorale, cum ar fi cele pentru alegerile locale din 2024. Cu toate acestea, institutul a avut și erori semnificative. De exemplu, la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut, AtlasIntel a subestimat performanța lui Călin Georgescu, plasându-l pe locul cinci, deși acesta a câștigat primul tur.

Metoda de recrutare digitală aleatorie folosită de AtlasIntel implică selectarea participanților prin platforme online. Această abordare modernă vizează asigurarea unui eșantion divers și reprezentativ.

Sursă foto: Facebook

