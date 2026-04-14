România a obținut locul I în Europa la Olimpiada de Matematică pentru Fete 2026. Țara noastră a obținut locul II în clasamentul  pe țări

România a obținut locul I în Europa la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) și s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul pe țări, conform Ministerului Educației.

România, rezultate remarcabile la EGMO

Olimpiada de Matematică pentru Fete 2026 s-a desfășurat în perioada 9-15 aprilie la Bordeaux, Franța. 247 de concurente din 66 de țări au participat. Elevele din România au obținut rezultate spectaculoase, iar trei participante au fost medaliate cu aur.

Mălina-Carla Pavel, elevă a Colegiului Național „Alexandru Odobescu” din Pitești, a câștigat medalia de aur și a obținut cel mai mare punctaj dintre participantele din țările oficiale.

Celelalte două medalii de aur au fost obținute de Aida Mitroi și Carina Maria Viespescu, ambele eleve la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.

Ioana Stroe, elevă a aceluiași liceu, a fost recompensată cu medalia de bronz.

Andrei Eckstein, lector la Universitatea Politehnică din Timișoara și Anca Băltărigă, profesor la Liceul Internațional de Informatică din București au coordonat lotul României.

Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete a deschis seria celor patru competiții internaționale de profil la care România participă în anul școlar 2025-2026.

Ce este Olimpiada de Matematică pentru Fete

Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete (EGMO) este principala competiție europeană de matematică, destinată exclusiv elevelor de liceu care sunt interesate de matematică dincolo de programa școlară obișnuită. Inițiată de Regatul Unit în aprilie 2012, EGMO s-a extins de atunci și include în prezent peste cincizeci de țări, primind participante și din afara Europei, conform egmo.

EGMO își propune să încurajeze fetele să participe la competiții naționale și internaționale de matematică, oferind mai multe oportunități de dezvoltare matematică.

Participarea se face doar pe bază de invitație, fiecare țară putând nominaliza până la patru eleve. La fel ca Olimpiada Internațională de Matematică, EGMO se desfășoară pe parcursul a două zile, cu câte trei probleme în fiecare zi. Medaliile sunt acordate aproximativ jumătății dintre participante, iar realizările deosebite în rezolvarea problemelor sunt recunoscute suplimentar.

