România a obținut locul I în Europa la Olimpiada de Matematică pentru Fete 2026. Țara noastră a obținut locul II în clasamentul  pe țări

Olimpiada de Matematică pentru Fete 2026 s-a desfășurat în perioada 9-15 aprilie la Bordeaux, Franța. 247 de concurente din 66 de țări au participat. Elevele din România au obținut rezultate spectaculoase, iar trei participante au fost medaliate cu aur.
Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete a deschis seria celor patru competiții internaționale de profil la care România participă în anul școlar 2025-2026.
Ce este Olimpiada de Matematică pentru Fete
Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete (EGMO) este principala competiție europeană de matematică, destinată exclusiv elevelor de liceu care sunt interesate de matematică dincolo de programa școlară obișnuită. Inițiată de Regatul Unit în aprilie 2012, EGMO s-a extins de atunci și include în prezent peste cincizeci de țări, primind participante și din afara Europei, conform egmo.
EGMO își propune să încurajeze fetele să participe la competiții naționale și internaționale de matematică, oferind mai multe oportunități de dezvoltare matematică.
Participarea se face doar pe bază de invitație, fiecare țară putând nominaliza până la patru eleve. La fel ca Olimpiada Internațională de Matematică, EGMO se desfășoară pe parcursul a două zile, cu câte trei probleme în fiecare zi. Medaliile sunt acordate aproximativ jumătății dintre participante, iar realizările deosebite în rezolvarea problemelor sunt recunoscute suplimentar.