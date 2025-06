Reacţia tinerei care a fost ameninţată cu bătaia la protestul din Piaţa Victoriei: „M-am temut că o să mă lovească”. Amenda modică primită de agresor

Scandal de proporții la protestul din Piața Victoriei! Un bărbat a intrat în mulțimea pașnică și a amenințat cu bătaia o tânără protestatară, chiar în timpul manifestației organizate în memoria Teodorei Marcu. Ceea ce trebuia să fie un semnal de alarmă pentru autorități s-a transformat într-un moment de teamă și tensiune maximă, povestit chiar de victima agresiunii.

Protest în Piața Victoriei, după moartea Teodorei Marcu

Peste 3.000 de oameni s-au adunat în Piața Victoriei pentru a cere măsuri reale din partea Guvernului privind protejarea femeilor. Tragedia din Cosmopolis, unde Teodora Marcu, fosta concurentă „Insula Iubirii”, a fost împușcată în plină stradă de fostul iubit, a zguduit o țară întreagă și a scos oamenii în stradă.

Evenimentul a fost organizat de Centrul FILIA, Centrul pentru Resurse Juridice și Feminism România, iar protestatarii au venit îmbrăcați în culori închise, în semn de respect pentru Teodora, a 25-a victimă a femicidului din România doar în primele cinci luni ale acestui an.

„Când statul tace, femeile mor”

În mulțime, au fost afișate mesaje emoționante și cutremurătoare:

„Indiferența hrănește violența”

„Siguranță pentru toate femeile, abuzul nu trebuie iertat”

„Iubirea nu naște violență”

„Când statul tace, femeile mor”

„Și moartă, tot eu sunt vinovată”

Totul s-a desfășurat într-un cadru pașnic și organizat… până în momentul în care o protestatară a fost agresată verbal de un bărbat care a pătruns în mulțime.

Bărbatul a amenințat-o cu bătaia și a făcut gesturi obscene

În timpul protestului, un individ a început să țipe la o protestatară și să facă semne obscene. Momentul a fost deosebit de tensionat, iar intervenția Jandarmeriei a fost promptă. Agresorul s-a ales cu o amendă, așa cum a declarat un purtător de cuvânt al instituției pentru publicația Gen, știri.

Dar ceea ce a simțit victima în acel moment nu poate fi cuantificat în nicio amendă.

„M-am temut că o să mă lovească”

Victima, Andreea Braga, a făcut publică întreaga întâmplare pe rețelele de socializare. Aceasta a povestit ce a simțit în acele clipe și a ținut să le mulțumească celor care au intervenit și au ajutat-o.

„Pentru că sunt femeia care a fost amenințată verbal de acest bărbat în cadrul protestului de ieri, aș vrea să spun ceea ce am simțit. Da, m-am temut că o să mă lovească și m-am gândit la absurdul situației, că este posibil să mă bată un bărbat pe care nu îl cunosc la protestul pentru siguranța femeilor.

Pentru că am fost organizatoare, alături de colegele mele de la Centrul FILIA, am discutat înainte de eveniment cu reprezentanții Jandarmeriei și ne-au rugat să le semnalăm imediat orice incident are loc. După cum puteți vedea și în video, colega mea i-a anunțat și au venit imediat.

Așa că doresc să le mulțumesc celor de la Jandarmeria Română pentru intervenția promptă și restabilirea siguranței participanților la protest. De această dată, eu nu am ce să le reproșez. Țin să îi mulțumesc din tot sufletul persoanei tinere care efectiv s-a băgat între mine și agresor, pentru a se asigura că nu voi fi lovită. M-a emoționat extrem de tare gestul său și atunci chiar am simțit că sunt în siguranță”, a scris Andreea Braga pe pagina sa de Facebook.

Ce amendă a primit agresorul

Agresorul a fost sancționat cu o simplă amendă de 200 de lei. Dar întrebarea care stă acum pe buzele tuturor: Este aceasta o pedeapsă suficientă pentru un bărbat care intră într-un protest pașnic și amenință o femeie cu bătaia?

Incidentul readuce în discuție tema siguranței femeilor în spațiile publice, chiar și atunci când își exercită un drept democratic – acela de a protesta.

