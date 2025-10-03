O tânără de 27 ani a murit după ce a urmat o dietă bazată pe fructe. Karolina ajunsese să cântărească 22 de kilograme

Karolina Krzyzak, o tânără de doar 27 de ani a încetat din viață după ce a ținut o dietă extremă. Fata ajunsese să cântărească doar 22 de kilograme, problemele apărând imediat după ce a început regimul alimentar drastic.

O tânără a murit după ce a ținut o dietă drastică

Povestea Karolinei, originară din Polonia, a plecat de acasă pentru a studia la Universitatea din Leeds, Marea Britanie. Pe parcursul facultății aceasta și-a schimbat complet stilul de viață, ajungând de nerecunoscut.

Pe perioada studiilor, fata a descoperit yoga și veganismul, iar în 2017 a decis să urmeze o dietă bazată doar pe fructe crude, un regim ce nu conține proteine grăsimi sau omega 3, atât de necesare organismului.

Karolina a pierdut tot mai mult din greutate, astfel că părinții ei au decis să o aducă înapoi acasă și să o interneze într-o clinică de specialitate. Acolo, tânăra a urmat un tratament împotriva tulburării de alimentație.

După ce a părăsit clinica, Karolina și-a reluat dieta, iar starea sa a început să se agraveze, ajungând să cântărească, în ultimele zile de viață, doar 22 de kilograme.

Karolina nu a renunțat la dietă până în ultima clipă

Karolina s-a stins din viață în Bali, unde călătorise pentru a se întâlni cu alți adepți ai acestui stil de viață. Ea a cerut personalului hotelului să fie servită doar cu fructe, ce îi erau aduse la ușa camerei.

Fata se simțea rău, dar a refuzat să renunțe la această dietă drastică.

După trei zile de când a ajuns în Bali, un localnic cu care Karolina își dăduse întâlnire, a contactat complexul pentru a întreba de ea, după ce fata nu a mai dat niciun semn. Aceasta a fost găsită fără suflare.

Potrivit The Sun, una dintre prietenele sale a povestit că fata suferea de osteoporoză avansată și deficit de albumină, probleme care ar fi provenit de la dieta drastică.

Sursă foto: Facebook

