O fostă clientă a Vasilicăi Enache, supraviețuitoare Colectiv, face dezvăluiri neașteptate despre avocată. „Plătim pentru ce facem!”

Tragedia din Rahova continuă să stârnească reacții și speculații. Printre victime se numără Vasilica Enache, o avocată cunoscută din București, care a reprezentat acum câțiva ani pe cineva în dosarul Colectiv. Faptul că deflagrația ar fi pornit din apartamentul acesteia a alimentat o serie de teorii controversate, sugerând că explozia ar fi fost provocată intenționat.

În fața acestor afirmații, una dintre supraviețuitoarele incendiului din clubul Colectiv, fostă clientă a avocatei, a decis să intervină public pentru a pune capăt speculațiilor.

„Mai încetați cu toate teoriile!”

În urma exploziei tragice din Rahova, spațiul public a fost invadat de teorii conspiraționiste, alimentate de faptul că deflagrația ar fi pornit din apartamentul unei avocate implicate în dosarul Colectiv. Speculațiile au stârnit neliniște și au pus sub semnul întrebării circumstanțele reale ale tragediei. În acest context tensionat, una dintre supraviețuitoarele incendiului din clubul Colectiv, fostă clientă a avocatei decedate, a decis să intervină public, condamnând ferm aceste scenarii și aducând clarificări importante despre relația profesională cu Vasilica Enache.

Ea atrage atenția asupra pericolului pe care astfel de afirmații îl pot avea asupra celorlalți avocați implicați în dosarul Colectiv.

„O singură persoană a fost reprezentată de această doamnă avocat, așa că nu mai vorbiți prostii. Avocații care au avut câte 20 de persoane reprezentate de la Colectiv ar trebui să nu mai doarmă noaptea acum? Haideți să fim serioși!”, a transmis supraviețuitoarea, într-o postare pe rețelele de socializare.

Aceasta a subliniat că nu este momentul pentru acuzații nefondate și că respectul față de cei decedați trebuie să prevaleze. „Nu vreau să spun mai multe acum, nu e momentul, pentru că nu vorbim niciodată morții de rău, nu?”

Mesaj acid pentru autorii teoriilor conspiraționiste

În același mesaj, femeia a criticat dur autorii teoriilor conspiraționiste, acuzându-i că răspândesc frică și confuzie într-un moment deja marcat de durere. „Domnul care a scris aceste lucruri mă poate contacta să ne lămurim și să nu mai speriem oamenii cu conspirații de toată jena! Soarta ți-o mai și atragi… de cele mai multe ori plătim pentru ceea ce facem și Dumnezeu știe cel mai bine unde și cum ni se sfârșește firul.

Condoleanțe pentru toate victimele exploziei din blocul în care am crescut și trăit peste 20 de ani!”

SRI anunță o campanie coordonată de dezinformare

SRI a avertizat public că teoriile conspirației apărute după explozia din Rahova fac parte dintr-o campanie coordonată de dezinformare.

Serviciul Român de Informații (SRI) a intervenit oficial în urma valului de speculații apărute pe rețelele sociale după explozia din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și mai mulți răniți. Potrivit comunicatelor transmise de instituție, în mediul online au circulat numeroase teorii ale conspirației, unele dintre ele vizând instituții ale statului și persoane publice.

SRI a precizat că din primele date există indicii clare că aceste informații false fac parte dintr-o campanie de dezinformare coordonată, menită să submineze încrederea publicului în autorități și să creeze panică. Printre cele mai răspândite teorii s-au numărat afirmații că explozia ar fi fost provocată cu explozibil, nu cu gaz metan, sau că ar fi fost un atac țintit asupra unor persoane implicate în dosare sensibile.

„Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora. Serviciul Român de Informații recomandă cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale și să verifice faptele înainte de redistribuirea oricărui conținut în mediul online”, se arată în comunicatul oficial.

De asemenea, SRI a cerut actualizarea legislației privind combaterea dezinformării, subliniind că realitățile sociale actuale impun măsuri mai ferme pentru protejarea spațiului public de manipulări și informații false.

