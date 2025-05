Nicușor Dan a fost învestit în funcția de președinte al României: „Societatea românească și-a demonstrat ei însăși ca e vie și puternică”

Nicușor Dan a fost învestit, luni, 26 mai, în funcția de președinte al României, în cadrul unei ceremonii solemne în parlamentul României. Acesta a ținut primul discurs în calitate de șef al statului, moment în care a vorbit despre problema deficitului cu care se confruntă țara în prezent și a reiterat importanța ca România să aibă un guvern majoritar.

Nicușor Dan a depus jurământul

Nicușor Dan a prezentat, în Parlament, obiectivele pe termen scurt, mediu și lung, din mandatul de președinte. Acesta a vorbit despre deficitul bugetar cu care se confruntă în prezent țara noastră, dar a precizat și faptul că statul trebuie să își asume reformele de care are nevoie România în prezent, notează Libertatea.

„Doamnelor și domnilor, stimați invitați și dragi români vă mulțumesc pentru dezbaterea din ultimele săptămâni, indiferent de cauza pe care ați susținut-o. (…) Societatea românească și-a demonstrat ei însăși ca e vie și puternică. Statul are nevoie de schimbare fundamentală, în limitele statului de drept. Vă invit să vă implicați pentru a pune presiune pe instituțiile care au nevoie de reformă. Vă asigur că voi fi un președinte deschis la subiecte și parte din societate. Pe termen scurt, România are problema deficitului. Statul cheltuiește prea mult și chestiunea aceasta poate să pună în dificultate stabilitatea la care am muncit”, a afirmat Nicușor Dan.

„Este în interesul țării ca România să aibă un guvern majoritar. Este în interes național să-și asume reformele de care România are nevoie. Este în interesul național ca România să transmită mesajul de stabilitate”, a mai transmis noul președinte.

Președintele a transmis un mesaj partidelor politice

De asemenea, Nicușor Dan le-a transmis un mesaj partidelor politice, cerându-le acestora să „acționeze în interesul național”.

„Cer partidelor politice să acționeze în interesul național care urmează. Nu va fi despre trecut, este despre viitorul imediat al României, nu este despre calcule politice, ci despre interesul național și sunt convins că românii vor evalua în consecință”, a precizat el.

Ce obiective are Nicușor Dan pe termen lung

Niul președinte al României spune că cele mai importante aspecte sunt reforma din sistemul administrativ, în special reforma privind modul în care sunt promovate și ocupate funcțiile din sistemul public.

„Pe termen lung, România are nevoie de o reformă temeinică. În ceea ce privește sistemul administrativ, e nevoie ca România să reducă birocrația și să se digitalizeze. E nevoie de o reformă administrativ teritorială și a sistemului electoral. Avem nevoie să stopăm marea evaziune fiscală, să reducem și să eficientizăm cheltuielile statului, să asigurăm o guvernare de nivel profesionist la companiile de stat, să avem o strategie bine definită de dezvoltare economică, să finanțăm un sistem coerent de irigații, să simplificăm accesul la fonduri europene și să asigurăm un cadru favorabil investitorilor, a transmis noul președinte al țării.

Acesta a subliniat faptul că este nevoie de reforme în Educație, Sănătate și Justiție.

„În ceea ce privește sistemul de sănătate, e nevoie de digitalizarea întregului sistem, de o echilibrare între medicină primară și sistemul de spitale, de o extindere a rețelei de centre pentru tratarea dependențelor și de o stimulare a profesioniștilor care aleg să profeseze în medii rurale și orașe mici. În ceea ce privește educația, e nevoie să stimulăm financiar personalul didactic, să stimulăm gândirea critică, să corelăm învățământul cu piața muncii, să investim în educația timpurie și să prevenim abandonul școlar. În ceea ce privește justiția, e nevoie ca parchetele să se focalizeze pe marile zone de corupție din societate, e nevoie de o reformă a unei instituții fundamentale – Inspecția judiciară. E nevoie să reducem timpul de soluționare a dosarelor, să redefinim procedurile de promovare a magistraților și să reflectăm la legea Curții Constituționale. În ceea ce privește mediul, e nevoie de o reformare a instituțiilor de autorizare și control, de o reformă la Romsilva, de o preocupare cu privire la dezvoltarea urbană și de o stimulare a gestionării eficiente a deșeurilor”, a subliniat Nicușor Dan.

