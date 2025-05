Candidatul PPR Luchian Florin Cochină la Camera Deputaților, ieșire fără precedent la adresa femeilor care l-au votat pe Nicușor Dan: „Ultimele gioarse ale existenței omenești”

Candidatul PPR Luchian Florin Cochină la Camera Deputaților a avut o ieșire îngrijorătoare în mediul online, acesta aducând injurii femeilor care l-au susținut și votat pe Nicușor Dan și nu pe George Simion, la alegerile prezidențiale din 18 mai. Bărbatul a publicat pe TikTok un video în care folosește cuvinte greu de reprodus și amenință femeile care l-au votat pe Dan în funcția de președinte al României.

Luchian Florin Cochină, candidat PPR GORJ la Camera Deputaților în 2024, a postat pe TikTok un clip în care transmite un mesaj plin de ură femeilor care l-au votat pe Nicușor Dan. Politcianu, care nu a reușit să ocupe un loc în Camera Deputaților, folosește un limbaj dur și agresiv la adresa femeilor, cuvintele sale fiind greu de reprodus.

„Cele care au votat cu mucii, femelele, respectiv c*țelele de 3 lei, ultimele gioarse ale existenței omenești, sunteți niște t*rfe infecte, niște feministe împuțite, cârpe cu care ne ștergem pe dunga de la talpa pantofilor după ce vă folosim, zdrențelor”, spune candidatul PPR în mediul online.

După ce mai mulți internauți i-au atras atenția asupra limbajului folosit, Luchian Florin Cochină, care pe TikTok folosea numele Florin Lutherr Corlatean, și-a șters videoclipul, după care și contul.

Activista Larisa Butnariu condamnă comportamentul politicianului

Activista Larisa Butnariu a condamnat dur comportamentul și limbajul fostului deputat PPR, aceasta fiind și cea care l-a identificat pe Florin Luchian Cochină în mediul online.

„Dragi femei, îmi cer eu iertare în locul individului și vă atașez în comentarii link-ul cu răspunsul meu pentru el. E urât ce spune, foarte urât, deci dacă ați avut bărbați abuzivi în viața voastră, limbajul vă poate afecta emoțional”, a scris Larisa pe pagina sa de Facebook, redistribuind clipul plin de injurii al lui Cochină.

Un alt internaut a solicitat sesizarea Poliției Române: „Acest individ din Gorj, Luchian Florin Cochină, reprezintă un pericol real pentru societate și este produsul îndoctrinării fasciste. Acest om a fost pe buletinele dumneavoastră de vot din partea PPR (Patriotii Poporului Român) – nu au intrat în parlament, dar câti ca el sunt din celelalte partide? – priviti cum vorbește despre femei. Poliția Română Ministerul Afacerilor Interne, România – facem și noi ceva? Ne sesizăm?”.

Mesajul profesorului de istorie Marcel Bartic

La rândul lui, profesorul de istorie Marcel Bartic a transmis un mesaj de solidaritate adresat femeilor.

„Aș putea să-i răspund în așa fel încât să nu-l mai spele toată apa Dâmboviței, dar e sub demnitatea mea să fac asta. Am decis însă să fac ceva. Voi compensa mizeria asta, care nu merită nici măcar detaliată, cu un mesaj: Doamnelor, mă onorează faptul că am dus lupta asta împreună. Vă rog să primiți toate gândurile mele de respect și admirație pentru curajul, tenacitatea și determinarea de care ați dat dovadă. Îmi doresc ca fiica mea să crească într-o lume în care femeile, cum sunteți dumneavoastră, să-i fie model și inspirație”, a scris acesta pe Facebook, condamnând gestul fostului candidat PPR.

„Doamnelor, România pe care o (re)construim împreună va fi o Românie a șanselor egale, a respectului față de demnitatea umană. Va fi o țară în care fetele și femeile vor fi în siguranță și vor putea da formă oricăror visuri sau aspirații le-ar avea. Împreună, vom construi o lume în care să nu se mai teamă, să nu se mai ascundă sau să dea share location când ies în oraș. Doamnelor, Ce pot eu să fac (și voi face) e ca fiii mei să crească într-o cultură a respectului față de fetele cu care interacționează. Ce pot eu să fac e să-mi educ elevii într-o direcție în care aceste valori să fie regula nu excepția. Ce pot să fac e să contribui la o lume în care băieții de azi, bărbații de mâine, să înțeleagă că lumea nu e doar a lor, e a noastră și că, împreună, o putem face mai bună. Doamnelor, Vă mulțumesc. Sunteți date naibii și mă bucur de nu mai pot că sunteți așa. Așa să și rămâneți”, a mai scris Marcel Bartic în mediul online.

Sursă foto: Captură video

