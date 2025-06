Ilie Bolojan anunță că PNL va intra la guvernare: „Ne asumăm răspunderea”

Ilie Bolojan a anunțat, luni, 2 iunie, că PNL va intra la guvernare fără a pune niciun fel de condiție, spre deosebire de PSD, care a spus clar că are o listă de cerințe pentru a forma noul Guvern.

Ilie Bolojan, despre intrarea PNL la guvernare

După ședința conducerii PNL, Ilie Bolojan a anunțat că partidul va intra la guvernare fără a pune niciun fel de condiție, decizia fiind luată în majoritate, cu excepția a două persoane, una votând împotrivă și una alegând să se abțină de la vot.

„Am făcut o informare corectă conducerii PNL cu privire la situația în care se găsește țara noastră, cu privire la faptul că avem o responsabilitate parțială de care nu ne putem deroga și am propus colegilor să aprobe participarea PNL în guvernare fără niciun fel de condiții legate de o persoană sau de alta”, a afirmat Ilie Bolojan, citat de Libertatea.

Majoritatea liberalilor au ales să intre la guvernare, acest subiect fiind primul pe ordinea de zi a ședinței partidului.

„Pentru aceasta, votul pe care l-au dat colegii, cu o majoritate foarte mare, a fost să ne asumăm răspunderea de a participa la guvernare, fără condiții de funcții sau persoane, dar să punem greutate în primul rând pe partea de reducere de cheltuieli și apoi pe aspectele care țin de eventuale creșteri de taxe și de impozite”, a precizat Bolojan.

Președintele interimar al PNL, despre economia României

De asemenea, Ilie b=Bolojan a vorbit și despre economia României, dar și de cheltuielile și bugetul țării.

„Dobânzile au crescut an de an, iar gradul de îndatorare va ajunge anul viitor la peste 60% din PIB. În termenii unei familii trebuie să ne gândim că aceste sume trebuie împărțite la zeci de mii, iar dacă o familie are 5700 de lei venit și cheltuie mulți ani 7200 de lei, e doar o problemă de timp până când nu-și va mai putea susține cheltuielile”, a precizat președintele interimar al PNL.

Acesta a subliniat faptul că noua conducere a țării va trebui să facă economie și să crească veniturile la buget.

„Aceasta este realitatea, trebuie să le-o spunem cetățenilor noștri. Asta înseamnă că, indiferent cine va fi în guvernare, va trebui să lucreze la un pachet complex de probleme, să elimine risipa și să cheltuiască eficient banul, să prioritizeze și să eșaloneze unele investiții și să crească veniturile la bugetul de stat în primul rând printr-o colectare mult mai bună”, a subliniat Bolojan.

Potrivit liderului PNL, România se află într-o situație dificilă, lucru care se vede și în afara cifrelor procentuale care arată că, la finalul anului trecuut, România avea un deficit de aproximativ 9% din PIB.

„În plus, când o raportăm la modul explicit, la diferența dintre veniturile statului și cheltuielile acestuia, constatăm că avem venituri care sunt la nivelul a 570 de miliarde, la finalul anului trecut și cheltuieli de peste 720 de miliarde. Diferența dintre veniturile și cheltuielile statului român este de nivelul a 150 de miliarde de lei, aproximativ 30 de miliarde de euro, bani pe care statul român trebuie să-i împrumute, și să ia împrumuturi suplimentare pentru a acoperi și dobânzile la datoria externă pe care o are țara noastră”, a explicat Ilie Bolojan.

