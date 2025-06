Mărturiile tulburătoare ale celor care au cunoscut-o pe Teodora Marcu la „Insula Iubirii”. Știau că era hărțuită de criminalul Robert Lupu: „Când a aflat că e gravidă a zis că vine și o taie pe burtă”

Ispita Anamaria Vaida și un fost concurent care dorește să rămână anonim au făcut dezvăluiri despre relația dintre Teodora Marcu și criminalul ei, Robert Lupu, zis Wolf. Deși erau despărțiți de ani de zile, iar tânăra își refăcuse viața alături de Alex Marcu, cu care era căsătorită, avea o fiică și urma să devină mamă pentru a doua oară, bărbatul avea o obsesie pentru ea.

Mărturiile tulburătoare ale celor care au cunoscut-o pe Teodora Marcu la „Insula Iubirii”

Un fost concurent de la emisiunea „Insula Iubirii”, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a povestit pentru Actualitate.net cum trăiau Teodora și Alex Marcu din cauza lui Robert Lupu, zis Wolf.

„Ei trăiau în teroare de multă vreme. Teodora era cu băiatul ăsta, Alex, soțul ei, de când avea vreo 17 ani. Așa ne-a povestit ea, când am fost cu toții la Insulă. Omul era ceva interlop, proxenet, nu mai știu exact. Ea s-a despărțit de el, și cam după un an l-a cunoscut pe Alex. Dar Robert nu a renunțat niciodată. A continuat să o urmărească, să o amenințe”, a povestit bărbatul.

Teodora Marcu era urmărită constant de criminal, care a amenințat-o după ce a aflat despre prima ei sarcină că „o taie pe burtă”. Teodora Marcu a aflat că era însărcinată cu primul copil în timpul filmărilor sezonului 6 „Insula Iubirii”.

„Ea a aflat că e gravidă când era la emisiune. Și când Robert, fostul ei, a aflat, a zis că vine și o taie pe burtă. Că îi taie burta. Nici nu știu cum am putut auzi asta și să nu fim toți terminați psihic”, a mai povestit fostul concurent de la „Insula Iubirii”.

„O urmărea pas cu pas. Și degeaba a fost la Poliție…”

Robert Lupu, care s-a sinucis după ce a împușcat-o mortal pe Teodora Marcu, fusese denunțat pentru hărțuire, amenințare și violență de tânără. Bărbatul începuse o relație cu Teodora când ea avea 14 ani, iar el 40, între ei fiind o diferență de vârstă de 26 de ani.

„Au făcut plângeri. Dar nimeni n-a mișcat un deget. El știa tot. Unde locuiesc, unde merge Teodora, ce face. O urmărea pas cu pas. Și degeaba a fost la Poliție… că până la urmă tot a omorât-o. Amândoi au fost terorizați de Robert. Știu că ne-a povestit că o dată a venit cu un cuțit în fața blocului la ei. Îi amenința că îi omoară, dar mai ales pe ea”, a declarat un alt concurent de la „Insula Iubirii”, pentru sursa citată.

Ce făcea Robert Lupu în timp ce Teodora și Alex Marcu erau la „Insula Iubirii”

Și ispita Anamaria Vaida a fost cutremurată de vestea că Teodora Marcu a fost ucisă. Anamaria a fost martoră la agresivitatea lui Robert Lupu pe rețelele sociale, acolo unde scria mesaje, în timpul difuzării emisiunii „Insula Iubirii”, când apăreau imagini cu Teodora și cu soțul ei.

„De aseară de când am aflat sunt în stare de șoc. Mi se pare ireal. Și mai ales pentru că am și cunoscut-o în sezonul 6. Nu am interacționat în mod direct cu ea, dar am văzut-o o fată finuță, tânără și firavă…. încă de atunci se știa că a avut o relație cu un om care a făcut o obsesie pentru ea după despărțirea lor”, și-a început Anamaria Vaida mesajul.

„Din păcate sunt atâtea cazuri de genul acesta și nu se face nimic”

„Cert este că mai vedeam încă de atunci comentarii de la el la diferite articole în care apărea ea, în care arunca cu vorbe cu și despre ea. Sunt șocată și terifiată cum în plină stradă, în plină zi, fără pic de regret, acest animal a putut să ia două vieți fără să se uite înapoi. Sunt terifiată cum atâția ani de zile el a păstrat această obsesie în el, care a mocnit într-atâta încât să îl împingă la acest act. Eu cred… că el și-a dorit să «fie cu ea» indiferent cu. Din păcate sunt atâtea cazuri de genul acesta și nu se face nimic”, a mai scris Anamaria.

După „Insula Iubirii”, sezonul 6, Anamaria nu a ținut legătura cu Teodora și Alex, însă i-a felicitat pentru nașterea fiicei lor, Emma, și s-a bucurat când a aflat că urmau să devină părinți pentru a doua oară.

„Doar am felicitat-o după ce a născut fetița cu care era gravidă în perioada emisiunii. De curând citeam un articol în care scria că este din nou gravidă și m-am bucurat pentru ea. De aseară sunt piele de găină, șocată. Am o stare de frică așa, nu vreau să mă gândesc la trauma suferită de fetița ei. Multă putere familiei și lui Alex, pentru că fetița are acum mai mult ca oricând nevoie de tatăl ei”, a încheiat ispita.

