Gheorghe Dincă, de nerecunoscut la 7 ani de la crimele care au zduguit România. Cum arată azi Monstrul din Caracal

Raluca Vițu
.  Actualizat 06.05.2026, 15:28
La șapte ani de la crimele care au zguduit din temelii societatea românească și au expus carenele profunde ale instituțiilor statului, Gheorghe Dincă (73 de ani) reapare în prim-plan cu o schimbare de imagine radicală. Deși se află în executarea unei pedepse de 30 de ani de închisoare, bărbatul care a devenit simbolul ororii din Caracal pare să fi lăsat în urmă imaginea bătrânului neîngrijit și dărâmat din momentul arestării.

În cele mai recente imagini cu el în public, Dincă a afișat o alură care i-a lăsat mască pe cei prezenți, semn că viața în regim de detenție i-a adus o schimbare radicală de imagine.

Pălărie cu pană și vestă din piele: O apariție bizară la tribunal

În ciuda faptului că s-a plâns în repetate rânduri de condițiile grele din penitenciar, susținând că este măcinat de boli grave, Gheorghe Dincă pare să traverseze o perioadă de înflorire fizică neașteptată.

La una dintre cele mai recente apariții în fața magistraților, ce a vut loc la sfârșitul lunii ianuarie, acesta a surprins prin vestimentația aleasă, purtând o vestă de piele și o pălărie decorată cu o pană, un stil care amintește mai degrabă de o figură excentrică decât de un deținut condamnat pentru fapte atroce. Mai mult, se observă clar că bărbatul a acumulat câteva kilograme, semn că starea sa generală este, contrar plângerilor sale, una optimă.

Tactica suferinței: Bolile folosite drept bilet spre libertate

De când a fost încarcerat, „Monstrul din Caracal” a încercat constant să impresioneze instanța cu un dosar medical stufos. Infecții, diabet zaharat și episoade de depresie au fost principalele motive invocate de acesta în cererile de eliberare.

În decembrie anul trecut, situația a devenit tensionată în penitenciar după ce lui Dincă i s-ar fi făcut rău în celulă. Sursele medicale au dezvăluit că urgența care l-a dus la spital sub escortă a fost o simplă iritație la nivelul feței, deși inițial se zvonise că ar fi fost „umflat tot”.

Mărturia din celulă: „Parcă a luat-o randeaua”

Dincolo de zidurile închisorii, personalitatea lui Dincă rămâne una care instigă la teamă și prudență printre ceilalți deținuți. Un fost coleg de celulă, care a decis să rupă tăcerea în cadrul emisiunii „Condamnații”, a oferit detalii tulburătoare despre felul în care Dincă își petrece timpul și cum se raportează la crimele comise. Conform acestuia, privirea și atitudinea lui Dincă rămân profund intimidante. „Mi se pare un om dur, te sperii așa de el când îl vezi. Au fost deținuți care s-au speriat de el”, a povestit fostul partener de detenție.

Tot acesta susține că Dincă pare să penduleze între realitate și o lume proprie, existând suspiciuni că acesta ar putea simula anumite tulburări pentru a obține beneficii legale. „Parcă s-a și deplasat psihic de realitate, a luat-o un pic randeaua”, a mai adăugat martorul, precizând că, în ciuda discuțiilor directe despre uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, Dincă rămâne imperturbabil și refuză să își asume responsabilitatea, negând constant faptele pentru care a fost condamnat definitiv în anul 2022.

Un caz care rămâne în memoria societății

Cazul din Caracal rămâne cel mai dureros rechizitoriu la adresa instituțiilor statului român, reprezentând un punct de cotitură care a alterat profund sentimentul de siguranță națională. Ceea ce a debutat în vara anului 2019 ca o dispariție alarmantă a unei adolescente de 15 ani, Alexandra Măceșanu, s-a transformat rapid într-o dramă colectivă, după ce înregistrările apelurilor sale disperate la 112 au expus o paralizie instituțională fatală.

Ancheta care a urmat a scos la lumină ororile comise de Gheorghe Dincă, cel care avea să fie supranumit „Monstrul din Caracal”. Acesta a recunoscut nu doar uciderea Alexandrei, ci și pe cea a Luizei Melencu, o altă tânără dispărută în condiții similare cu câteva luni înainte. Detaliile despre cruzimea și abuzurile petrecute în spatele zidurilor locuinței sale au generat un val de indignare și proteste masive, forțând o dezbatere națională despre eșecul sistemelor de localizare și intervenție.

Deși parcursul juridic s-a încheiat cu o condamnare de 30 de ani de închisoare pentru cele două crime, ecoul acestei tragedii persistă în memoria societății. Dincolo de sentință, cazul supraviețuiește ca un simbol de netăgăduit al neputinței sistemice, amintind constant despre prețul tragic pe care îl poate avea incompetența autorităților în momentele de maximă vulnerabilitate umană.

Foto – arhivă / capturi Youtube/România TV

