Gestul emoționant făcut de bunica lui Mario Berinde, adolescentul ucis de colegi, la două săptămâni de la înmormântare: „Nu te voi uita niciodată”

Gestul emoționant făcut de bunica lui Mario Berinde, adolescentul ucis de colegi, la două săptămâni de la înmormântare. Femeia nu poate accepta nici acum ce s-a întâmplat și trăiește zi de zi cu dorul lui. Printr-un gest simplu, făcut în liniște, bunica a arătat că adolescentul de 15 ani rămâne mereu prezent în casa și în sufletul ei.

La două săptămâni de la înmormântarea lui Mario Berinde, bunica adolescentului ucis de colegi a făcut un gest care spune totul despre durerea ei. O fotografie publicată pe rețelele de socializare arată că, deși nepotul ei nu mai este, el rămâne viu în sufletul său.

Au trecut două săptămâni de când Mario Berinde a fost condus pe ultimul drum, iar durerea lăsată în urmă este la fel de puternică. Povestea adolescentului care și-a pierdut viața într-un mod violent, chiar din cauza unor colegi apropiați, a zguduit întreaga țară și a lăsat o familie fără alinare.

Bunica băiatului trece prin zile grele și nu reușește nici acum să înțeleagă ce s-a întâmplat. Pentru ea, Mario Berinde nu a plecat cu adevărat. Deși nu mai este lângă ea, prezența lui se simte în fiecare colț al casei.

Prin intermediul rețelelor de socializare, femeia a publicat recent o imagine care a impresionat mii de oameni. În fotografie se vede un mic altar improvizat într-un colț al casei, și anume un portret al lui, o lumânare aprinsă și câteva flori, așezate lângă o poză mai veche în care apare alături de tatăl său.

Postarea este însoțită de un mesaj scurt, dar plin de emoție, în care bunica îi transmite nepotului că îl poartă mereu în suflet și că nu îl va uita niciodată.

„Mario, dragul lui maica! Nu te voi uita niciodată”, a scris femeia la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Facebook.

Cum a fost adolescentul de 15 ani ucis de colegii lui

Mario Alin Berinde a dispărut după ce a ieșit din locuință într-o seară. El se plimba cu o trotinetă și nu a mai revenit acasă. Cei apropiați au anunțat autoritățile, iar oamenii legii au pornit căutări în sat și în locurile unde obișnuia să meargă băiatul. Pe baza probelor și a informațiilor adunate, ancheta a dus la o locuință din comună, unde trupul lui a fost găsit mai târziu, ascuns sub pământ, într-o curte.

Doi tineri de 15 ani se află în arest pentru această crimă, iar un băiat în vârstă de 13 ani nu răspunde penal, deoarece nu are vârsta legală pentru acest lucru. Pentru acesta din urmă au fost anunțate instituțiile de protecție a copilului, care urmează să aplice măsurile legale.

Tot în acest dosar, după ce la un control medical au fost descoperite substanțe ilegale în organismul copilului de 13 ani, DIICOT a deschis un dosar penal și a început cercetări privind traficul și deținerea de droguri pentru consum propriu.

Ulterior, în anchetă au apărut informații despre audieri, percheziții și persoane duse la verificări, în încercarea de a stabili cine ar fi pus la dispoziție aceste substanțe, inclusiv minorilor.

