Fostul pilot NASCAR Chase Pistone a murit la 42 de ani

Fostul pilot NASCAR Chase Pistone a murit la doar 42 de ani, vestea fiind confirmată de familia sa la începutul acestei săptămâni. Dispariția sa fulgerătoare a provocat un val de emoție în lumea curselor americane, unde Pistone era cunoscut atât pentru talentul său, cât și pentru implicarea în formarea noilor generații de piloți.

Un anunț sfâșietor din partea familiei

Fratele său, Nick Pistone, a făcut publică vestea tragică printr-un mesaj încărcat de durere.

„Fratele meu mai tânăr și cel mai bun prieten al meu s-a dus”, a scris acesta. „Am inima frântă și nu știu dacă voi trece vreodată peste asta. Îmi este dor de tine, Chase, deja, și sper că ești într-un loc mai bun. Te iubesc și îmi este atât de dor de tine deja!!!!!!!”

Potrivit publicației Legends Nation, atât Nick, cât și celălalt frate, Tom, au confirmat decesul și au cerut ca mesajul să fie însoțit de informații despre linia de criză Suicide & Crisis Lifeline, un gest care subliniază drama prin care trece familia.

O carieră construită pe talent și determinare

Chase Pistone provenea dintr-o familie cu tradiție în motorsport. Era nepotul legendarului „Tiger” Tom Pistone, în vârstă de 96 de ani, unul dintre veteranii respectați ai NASCAR.

De-a lungul carierei sale, Chase a concurat în 10 curse NASCAR — șase în Truck Series și patru în O’Reilly Series. Cel mai bun rezultat al său a fost locul nouă în cursa Toyota 200 din 2014, pe circuitul World Wide Technology Raceway at Gateway, în Illinois.

Pe lângă activitatea de pilot, Pistone era și proprietarul CP Inc., o companie specializată în construcția și repararea mașinilor de competiție, contribuind astfel la dezvoltarea tehnică a sportului.

Comunitatea motorsportului a reacționat imediat la vestea morții sale, subliniind nu doar talentul său, ci și rolul important pe care îl avea în formarea tinerilor piloți.

Legends Nation a transmis un mesaj emoționant:

„Chase nu a fost doar un wheelman în Legends și Late Models, ci și echipa sa, Chase Pistone Inc. Legends, era o forță de temut de fiecare dată când apărea pe un circuit, iar de obicei plecau acasă cu trofeul câștigătorului.”

Brian Murphy de la RFK Racing a scris pe platforma X:

„Sunt devastat să aud despre moartea prietenului nostru Chase Pistone. Nu a fost doar un pilot talentat, ci și un adevărat mentor, care și-a dedicat timpul, cunoștințele și pasiunea pentru următoarea generație.”

Pistone a concurat, de asemenea, în ARCA Re/Max Series în 2006 și 2007, consolidându-și reputația de pilot versatil și dedicat.

Moartea lui Chase Pistone lasă un gol imens în lumea NASCAR și în inimile celor care l-au cunoscut. Familia, prietenii și colegii îl descriu ca pe un om pasionat, generos și profund implicat în sportul pe care îl iubea.

