Fiica lui Niculae „Bimbo” Paraschiv, fost jucător al Rapid București, a încetat din viață. Anunțul a fost făcut în mediul online, iar acum toți rapidiștii sunt alături de fostul sportiv.

Fiica lui Niculae „Bimbo” Paraschiv a murit

Pagina de Facebook „Rapid Old Boys” a anunțat marți, 16 septembrie, decesul fiicei lui Niculae „Bimbo” Paraschiv, moment în care rapidiștii i-au transmis condoleanțe fostului fotbalist.

„RAPID OLD BOYS este alături de ”Bimbo” Paraschiv în aceste momente grele, pricinuite de pierderea fiicei sale. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, au transmis rapidiștii în mediul online.

Potrivit Wowbiz, decesul fiicei rapidistului ar fi suvenit în urma „unei lungi suferințe”.

Cristi Săpunaru, legendarul căpitan al echipei din Giulești, i-a transmis lui Niculae Paraschiv un mesaj prin care l-a anunțat că este cu gândul și sufletul alături de el, după această pierdere dureroasă.

„Alături de tine, Bimbo! Dumnezeu să o odihnească în pace”, a transmis fostul căpitan al Rapidului.

Niculae Paraschiv și-a crescut singur copiii

Niculae Paraschiv și-a crescut singur copiii și a avut grijă de fiica sa în ultimii ani, după ce soția lui s-a stins în urmă cu mai mult timp. Fiul fostului fotbalist s-a stabilit în Germania, în timp ce fiica i-a rămas alături.

Fostul sportiv s-a dedicat total în ultima perioadă fiicei sale, care era totul pentru el, după cum și Ion Craiu spune.

„Bimbo al nostru nu a fost doar un fotbalist, a fost și un camarad, dar cel mai mult a fost un TATĂ care de mulți ani are grijă singur de fetița lui. RESPECT”, se arată într-un comentariu lăsqat de fostul fotbalist Ion Craiu, pe rețelele sociale.

Niculae Paraschiv a scris istorie în tricpul alb-vișiniu, pe care l-a purtat între 1978-1983. Acesta a înscris 46 de goluri, fiind unul dintre cei mai importanți oameni ai echipei care a promovat Rapidul în Divizia A în sezonul 1982-1983.

