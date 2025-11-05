Efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine să faci de „Luna Castorului”

Un fenomen rar întâlnit va avea loc în noaptea de 5 spre 6 noiembrie 2025. Luna Plină va putea fi admirată din orice colț al lumii, dar acest eveniment vine însoțit de superstiții.

Luna Plină între 5 și 6 noiembrie 2025

În tradiţia populară nord-americană, luna plină din noiembrie este numită „Beaver Moon” (Luna Castorului) deoarece este perioada când castorii îşi intensifică activitatea: construiesc baraje, îşi pregătesc adăposturile pentru iarnă sau e vremea când vânătorii aşezau capcane de castori înainte ca apele să îngheţe.

Din perspectiva Europei (România), luna va fi aproape plină în noaptea 5 spre 6 noiembrie, ideal de observat imediat după apusul soarelui, pe creşterea ei de pe orizontul estic.

Pentru a o putea admira mai bine alege un loc cu vedere clară spre orizontul estic, fără clădiri ce pot bloca răsăritul lunii. Culoarea poate părea mai „portocalie” dacă e aproape de orizont.

În 2025, această lună este de asemenea o super-lună („supermoon”) – adică este mai aproape de Pământ decât în mod obişnuit, părând uşor mai mare şi mai luminoasă.

Superstiții de „Luna Castorului”

Simbolic, Luna Castorului este un moment dedicat pregătirii, consolidării, încheierii unor faze înaintea iernii. Castorii – prin activitatea lor – ne amintesc să ne aşezăm fundaţiile, să ne adăpostim, să ne pregătim.

Din perspectivă astrologică: în 2025, luna plină are loc în semnul Taur, un semn de Pământ legat de stabilitate, posesiuni, confort material, valori personale. Practic, este un bun moment pentru: a reflecta ce ai construit până acum, ce vrei să consolidezi, ce să laşi în urmă. Să te conectezi la ce e cu adevărat important pentru tine – casa, relaţiile, resursele materiale şi emoţionale.

Specialiștii în spiritualitate recomandă ca în seara lunii pline să fie practicată o formă de curățare energetică, pentru a elibera gândurile și obiceiurile care nu mai servesc. Un ritual simplu presupune scrierea pe o foaie a lucrurilor de care vrei să te desprinzi, citirea lor cu voce tare și apoi arderea simbolică a hârtiei.

După eliberare, vine momentul recunoștinței. Sub lumina lunii, se poate crea un mic altar cu obiecte simbolice — o lumânare, o floare, o piatră — și o listă cu trei lucruri pentru care ești recunoscător.

Tradiția acestei luni este strâns legată de elementul apă, simbol al fluxului și emoției. De aceea, mulți aleg să petreacă timp lângă un lac sau să facă o baie ritualică acasă, cu sare și lumânări, imaginându-și cum stresul se dizolvă.

Sursă foto: Shutterstock

