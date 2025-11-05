Noi informații ies la iveală despre divorțul dintre Ștefania Szabo și fostul soț. A amenințat că-i dă foc la lucruri

Ștefania Szabo și fostul soț, ofițerul Direcției Generale Anticorupție Laurențiu Sorin Manolescu, au trecut printr-un divorț urât înainte ca ea să moară subit. Noi detalii au ieșit la iveală privind conflictul dintre cei doi foști soți.

Noi informații ies la iveală din scandalul dintre Ștefania Szabo și fostul soț. A amenințat că-i dă foc la lucruri

Ștefania Szabo l-ar fi amenințat pe fostul soț că îi va „da foc” la lucruri după ce l-a izgonit din apartamentul lor. Ofițerul a reclamat acest lucru în instanță, în documente obținute de Cancan.ro.

Potrivit sursei citate, Ștefania Szabo și-ar fi dorit să se răzbune pe fostul soț deoarece acesta s-ar fi recăsătorit după doar o lună de la divorțul lor. Acest lucru a generat speculații referitoare la momentul în care Manolescu ar fi cunoscut-o pe actuala parteneră.

„Pârâta a schimbat yala de acces în imobil astfel încât se află în imposibilitatea de a intra în posesia bunurilor sale personale. Reclamantul a mai precizat că, anterior separării, a avut discuții cu pârâta, aceasta afirmând în repetate rânduri că «o să dea foc» lucrurilor sau că «o să le distrugă». De asemenea, reclamantul a arătat că a formulat o cerere de inventariere pe care a înaintat-o executorului judecătoresc, care a contactat-o pe pârâtă, însă aceasta a susținut că se opune inventarierii, fiind încheiat în acest sens procesul verbal din data de 27.01.2025”, se arată în documentele obținute de Cancan.ro.

Citește și: Necropsia directorului medical al SJU Buzău, Ştefania Szabo, a fost finalizată. Ce spun medicii legiști despre moartea doctoriței

Laurențiu Sorin Manolescu a cerut inventarierea bunurilor din apartamentul în care locuia cu Ștefania Szabo

Tot în documente se arată că Manolescu dorea inventarierea mai multor bunuri, printre care:

Acte de studii

Cărți de specialitate juridică

Haine și accesorii

Documente medicale

Obiecte de igienă personală

Electrocasnice

Unelte

Două biciclete

Obiecte de mobilier

Citește și: Ștefania Szabo a fost înmormântată. Ce mesaj a transmis fratele doctoriței de 37 de ani

Primele ipoteze privind cauza morții Ștefaniei Szabo

Ștefania Szabo a murit în timpul unei gărzi la Spitalul Județean Buzău, unde lucra atât ca medic chirurg, cât și ca director medical. Potrivit colegilor ei, Ștefania urma un tratament cardiac ușor și era epuizată.

Printre detaliile descoperite de anchetatori în locul în care a murit dr. Szabo s-ar afla și prezența unui flacon de propofol, un anestezic extrem de puternic, folosit doar în medii controlate. Aceeași substanță a fost implicată și în moartea lui Michael Jackson, în urmă cu mai bine de un deceniu.

Foto: Instagram; Facebook

Urmărește-ne pe Google News