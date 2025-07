Daniel David amenință că își dă demisia dacă Ilie Bolojan se atinge de Ministerul Educației: „Nu tăiem salarii!”

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat că își va depune demisia dacă premierul României, Ilie Bolojan, va decide să adopte măsuri de austeritate și în învățământ. Acesta spune că nu va accepta tăieri de salarii în acest domeniu.

Ministrul Educației amenință cu demisia

Daniel David, ministrul Educației, a cerut primul minitru Ilie Bolojan să nu dea afară oameni din educație și cercetare și să nu le taie salariile, indiferent de măsufrile pe care le ia în alte domenii. În caz contrar, ministrul spune că își va da demisia.

”Premierul are demisia mea pe masă. „Eu am spus foarte clar, iar premierul ştie, că are demisia mea pe masă: am spus că pe termen scurt, indiferent ce facem cu măsurile pe care le luăm şi ce gânduri avem, din educaţie şi cercetare nu dăm oameni afară, în alte sisteme vedeţi că discută despre disponibilizări. În plus, noi nu tăiem salariile. Nu am vorbit de venituri, repet vorbim de salarii”, a transmis Daniel David la un post de televiziune.

Acesta a subliniat faptul că România nu își permite în acest moment să facă disponibilizări în acest domeniu.

„Premierul ştie foarte clar cum am discutat la preluarea acestui mandat. Eu am înţeles că analiza tehnico-financiară a scos în evidenţă aceste anomalii în zona educaţiei. Am spus da, le normalizăm, dar nu pot ieşi din cele două principii: raţionalitate, adică cum sunt practicile europene, şi principiul decenţei, cât ne permitem. Pe termen scurt, în educaţie şi în cercetare, nu cred că ne permitem să dăm oameni afară şi nici să ne gândim la reduceri de salarii”, a mai spus ministrul Educației.

Care este prioritatea pe termen mediu, potrivit ministrului

De asemenea, Daniel David, a explicat că, din punctul lui de vedere, prioritatea pe termen mediu în legea salarizării este „profesorul debutant cu salariul mediu brut pe economie și de acolo discutăm celelalte lucruri”.

„Pe termen lung, în ciuda crizei, politicul şi-a asumat aceste lucruri la solicitarea mea, în 2030 nu mai prorogăm 15% din bugetul general consolidat de cheltuieli pe educaţie şi 1% din PIB pentru cercetare, ci ne apropiem treptat şi implementăm acel lucru. Invit pe toţi, şi pe elevi şi pe studenţi şi pe profesori… Ştiu că le este greu, pentru că dacă ai ceva şi pierzi nu ai cum să fii mulţumit, dar avem şansa să definim mecanismele la modul corect”, a mai spus ministrul Educației.

Daniel David a primit un nou mandat la Ministerul Educației în Guvernul Bolojan, după ce s-a aflat în această funcție în ultimele șase luni.

