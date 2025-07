Femeie, bătută într-un parc din Cluj, în fața fetiței ei: „Nu a avut nicio intenție să se oprească”

O femeie de 42 de ani din Cluj, instructor de fitness, a fost lovită cu brutalitate de un bărbat, în timp ce ieșise la plimbare cu fiica sa. Bărbatul a reacționat violent după ce fiul lui a supărat-o pe fetița victimei, iar femeia a vrut să discute cu el.

O femeie a fost bătută într-un parc din Cluj

O femeie a fost agresată fizic de un bărbat, într-un parc din Cluj, în urma unei altercații între copiii lor. Victima a cerut să vorbească cu tatăl băiatului care i-a necăjit fiica, însă acesta a avut din start un comportament agresiv.

„Eu, împreună cu fiica mea, am venit în Parcul Rozelor ca să ne dăm cu trotinetele. Fiica mea a luat-o înainte și a ajuns în parc înaintea mea, pentru că eu a trebuit să mă opresc puțin. Când am ajuns, am văzut un băiat pe bicicletă îndepărtându-se de fiica mea. Fiica mea plângea și mi-a spus că el i-a apucat trotineta, a încercat să i-o smulgă din mâini și să o arunce în râu. Când nu a reușit, a început să o agreseze verbal, insultând-o, dar atunci am ajuns eu. L-am strigat să vină să își ceară scuze și i-am spus că așa ceva nu se face, dar el a păstrat o distanță de cel puțin 50 de metri”, a povestit femeia pe rețelele sociale.

„I-am spus să își cheme părintele și el și-a chemat tatăl. Tatăl nu a vrut să asculte nimic, a început imediat să îmi încalce spațiul personal, apropiindu-se foarte mult de mine, provocându-mă și țipând la mine: `Să îți închizi gura, să pleci din parc și să nu mai apari acolo niciodată!`”, a continuat instructoarea de fitness.

Bărbatul a țipat și la fiica femeii, care plângea, speriată de ceea ce întâmpla.

„Fiica mea plângea, iar el a început să țipe și la ea, spunând că are nevoie de psihiatru, că nu e normală dacă plânge când vede un bărbat de aproape doi metri înălțime comportându-se agresiv cu mama ei. Eu însă am continuat să îmi păstrez poziția și să îi spun că nu are dreptul să vorbească așa despre fiica mea și să se comporte astfel”, a mai spus victima.

Citește și: Ce gest şocant a făcut Dumitrel Drogeanu, bărbatul din Brăila care și-a ucis soția, imediat după crima comisă

Citește și: Primele concedieri la stat. Ilie Bolojan a început reforma în cadrul instituțiilor: „Dacă funcționați cu 40 de oameni, puteți funcționa și cu 20”

Bărbatul a lovit-o pe victimă până când un martor a chemat poliția

Nervos, bărbatul a continuat cu jignirile și la un moment dat a început să o lovească pe femeie cu brutalitate.

„Văzând că provocările lui nu funcționează și că eu îmi păstrez calmul și reacționez doar verbal, a recurs la un gest josnic: a scuipat în fața mea. Reacția mea a fost automată, pentru că el nici măcar nu intenționa să facă un pas înapoi și stătea lipit de mine, așa că l-am împins. În acel moment, a început să mă lovească”, a mărturisit ea în medul online.

Văzând ceea ce se întâmplă, un vecin de-al victimei a strigat către agresor că a chemat poliția, moment în care acesta s-a oprit.

„Mi-a fost extrem de greu să îmi păstrez concentrarea pentru că fiica mea plângea tare și încerca să alerge spre mine. Până când vecinul meu a strigat că a sunat la poliție, acel om nu a avut nicio intenție să se oprească. Tot timpul îmi vorbea murdar. Ah, și a mai presupus că sunt ucraineancă și că nu am niciun drept aici, deși el nici nu știe că eu sunt româncă!”, a mai spus ea.

Într-o filmare ea a mai spus că erau și alți oameni în parc, dar un singur bărbat a încercat să îl oprească pe agresor. Alții însă au încercat să o oprească pe ea, care doar încerca să se apere. Ea a mai spus că l-a mușcat de mână pe agresor într-un moment în care acesta o strângea de gât, și asta pentru că era ținută de mâini.

Citește și: Oana Ţoiu a dat-o afară din MAE pe fiica unui fost deputat PSD. Fără experienţă în domeniu, dar cu un salariu de mii de euro

Citește și: Ilie Bolojan a introdus „demisia de onoare” în cadrul PNL. Cine este vizat de această decizie

Reacția Poliției

Polițiștii Secției 4 din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați cu privire la un conflict între două persoane, petrecut în Parcul Rozelor, în jurul orei 12.40.

„Din primele verificări a rezultat că cele două persoane implicate, respectiv o femeie de 42 de ani și un bărbat de 46 de ani s-ar fi agresat reciproc, pe fondul unor neînțelegeri privind copiii lor. În urma aplanării stării conflictuale, polițiștii au întocmit documentele necesare intervenției și au oferit îndrumări legale celor două persoane”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

De asemenea, acestora li s-a adus la cunoștință faptul că pot depune plângere în termen de 90 de zile, conform art. 289 din Codul de Procedură Penală.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News