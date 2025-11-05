Cine este Zohran Mamdani, noul primar al New York-ului. A fost rapper înainte de a intra în politică și și-a cunoscut soția printr-o aplicație de dating

Zohran Mamdani a intrat în istorie pe 4 noiembrie 2025, devenind primarul ales al orașului New York la doar 34 de ani. Este cel mai tânăr edil al metropolei din ultimul secol, primul musulman și primul politician de origine sud-asiatică care ocupă această funcție.

Victoria sa categorică în fața fostului guvernator Andrew Cuomo și a republicanului Curtis Sliwa marchează o schimbare profundă în peisajul politic american, confirmând ascensiunea stângii progresiste într-unul dintre cele mai influente orașe din lume.

„Dacă cineva poate arăta unei națiuni trădate de Donald Trump cum să-l învingă, acel cineva este orașul care l-a creat.” – a spus el în discursul de acceptare a victoriei.

De la Kampala la Bronx: o poveste americană

Născut pe 18 octombrie 1991 în Kampala, Uganda, Zohran Mamdani a copilărit acolo și în Africa de Sud până la vârsta de șapte ani, când familia sa s-a mutat în New York. Este fiul cineastei Mira Nair, cunoscută pentru filmul „Monsoon Wedding”, și al profesorului Mahmood Mamdani, expert în antropologie și politică la Columbia University.

A urmat liceul Bronx High School of Science, apoi a absolvit Bowdoin College cu o diplomă în Studii Africane, unde a cofondat primul grup „Students for Justice in Palestine”. A devenit cetățean american în 2018 și a lucrat ca consilier pentru prevenirea evacuărilor, ajutând familii cu venituri mici din Queens să își păstreze locuințele, notează Sky News.

Din muzică în politică: un traseu neconvențional

Înainte de a intra în politică, Mamdani a fost activ în scena muzicală din New York, activând ca rapper sub numele Young Cardamom. A compus piesa „#1 Spice” pentru filmul Disney „Queen of Katwe”, regizat de mama sa, Nira Mair, și a lansat în 2019 piesa „Nani”, un omagiu adus bunicii sale.

În 2020, a fost ales în Adunarea Statului New York, reprezentând Districtul 36 din Queens, devenind primul ugandez și al treilea musulman din istoria legislativului statal.

Campania care a schimbat regulile jocului

Candidatura sa pentru primărie, lansată în octombrie 2024, a fost inițial privită ca improbabilă. Însă victoria sa în alegerile primare din iunie 2025, în fața lui Cuomo, a fost considerată un „cutremur politic” de presa americană. Mamdani a câștigat sprijinul masiv al electoratului tânăr și al clasei muncitoare, folosind rețelele sociale pentru a promova o platformă radicală: transport public gratuit, creșe gratuite, locuințe accesibile și salarii minime mai mari, finanțate prin taxe pe averile mari.

„Acesta este un oraș în care unul din patru oameni trăiește în sărăcie, un oraș în care 500.000 de copii se culcă flămânzi în fiecare noapte”, a declarat Mamdani pentru BBC în timpul verii. „Și, în cele din urmă, este un oraș care riscă să piardă ceea ce îl face atât de special”.

Citeşte şi: Jennifer Aniston și Jim Curtis formează un cuplu. Actrița a confirmat relația sa cu hipnoterapeutul. „Iubirea mea!”

Citeşte şi: Cine este Alexandru Ion de la Asia Express 2025. Actorul a fost, în trecut, logodit cu Flavia Mihășan și face echipă cu Ștefan Floroaica pe „Drumul Eroilor”

Citeşte şi: Cel mai sexy bărbat din lume are iubit. Cine este partenerul actorului Jonathan Bailey

Controverse și atacuri politice

Ascensiunea sa nu a fost lipsită de controverse. Președintele Donald Trump l-a numit „comunist” și a amenințat că va tăia finanțarea federală pentru orașul New York dacă Mamdani va implementa politicile sale. De asemenea, unii republicani au pus sub semnul întrebării legalitatea statutului său de cetățean, acuzații nefondate care au fost respinse de autorități.

Sprijinul din familie și viața personală

Zohran Mamdani și Rama Duwaji s-au cunoscut în 2021 prin aplicația de dating Hinge, într-un moment în care Mamdani tocmai fusese ales în Adunarea Statului New York. La acea vreme, Duwaji nu era familiarizată cu activitatea politică a lui Zohran, dar între cei doi s-a creat rapid o conexiune.

Prima lor întâlnire a fost una simplă, dar memorabilă — au luat masa la Qahwah House, o cafenea yemenită din Brooklyn, urmată de o plimbare relaxată prin parcul McCarren din apropiere. La a doua întâlnire, Mamdani i-a oferit Ramei un tur personal al districtului său legislativ din Astoria, Queens, un gest care reflecta atât pasiunea sa pentru comunitate, cât și dorința de a o implica în universul său politic.

Câțiva ani mai târziu, în octombrie 2024, cei doi s-au logodit. La doar câteva zile după ce și-au anunțat logodna pe Instagram, Mamdani și-a lansat oficial campania pentru primăria orașului New York. Au sărbătorit logodna în Dubai, în decembrie, iar în februarie 2025 s-au căsătorit civil la biroul primăriei din Lower Manhattan. Au pozat pe canapelele verzi din sala de așteptare a oficiului de căsătorii, în fața unui fundal cu imaginea Primăriei.

Potrivit unei persoane apropiate cuplului, care a vorbit sub protecția anonimatului, cei doi au discutat cu luni înainte de ceremonie despre cum candidatura lui Mamdani ar putea să le schimbe viața, să le limiteze intimitatea și să o aducă pe Rama în atenția publicului.

După ce presa a început să speculeze despre relația lor — titlul din New York Post fiind: „Candidatul socialist la primăria NYC, Zohran Mamdani, s-a căsătorit în secret într-o ceremonie exotică în Dubai, arată fotografiile” — Mamdani a publicat pe Instagram imaginile de la ceremonia civilă.

„Rama nu este doar soția mea, este o artistă incredibilă care merită să fie cunoscută în termenii ei proprii”, a scris Mamdani, reafirmând respectul și admirația profundă pentru partenera sa de viață.

Ce urmează pentru New York

Mandatul lui Zohran Mamdani începe oficial în ianuarie 2026. Cu o agendă ambițioasă și o bază de susținători entuziaști, noul primar promite să transforme New Yorkul într-un oraș mai echitabil, mai accesibil și mai solidar. Rămâne de văzut cum va naviga provocările politice și economice, dar un lucru este cert: Mamdani este deja un simbol al unei noi generații politice în America.

Urmărește-ne pe Google News