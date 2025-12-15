Cine este tânărul din Timișoara găsit mort de mama lui. Marco s-a întors de la un majorat și s-a dus la culcare, iar câteva ore mai târziu a fost găsit fără suflare

Un tânăr de doar 18 ani a murit la scurt timp după ce a participat la un majorat. Marco a murit la doar câteva ore după ce a ajuns acasă și a fost găsit fără suflare în camera lui de către mama sa.

Băiatul care a murit după un majorat

Marco era elev la Liceul Nikolaus Lenau din Timișoara și avea doar 18 ani. Băiatul a fost găsit fără suflare în propria cameră, la doar câteva ore după ce s-a întors acasă de la un majorat. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Totul s-a întâmplat sâmbătă, 13 decembrie 2025, când mama lui l-a găsit fără suflare și a alertat imediat autoritățile.

Conform Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, „polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați în jurul orei 16.15 cu privire la faptul că un tânăr a fost găsit decedat în locuința sa din municipiu.

„La data de 13 decembrie 2025, în jurul orei 16.15, poliţiştii Secţiei 2 Urbane Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că un tânăr a fost găsit decedat în locuinţa de domiciliu din Timişoara”, a transmis IPJ Timiş.

Tânărul se întorsese acasă în jurul orei 6:00 dimineața, după ce a participat la o petrecere de majorat. I-ar fi cerut mamei sale o gustare și apoi s-a dus în camera lui ca să se odihnească.

Femeia a plecat de acasă și și-a lăsat copilul să doarmă. Când a ajuns acasă, în jurul orei 16:00, femeia și-a găsit copilul fără suflare. Din gustarea lăsată, adolescentul luase doar o mușcătură.

Polițiștii au ajuns la fața locului și au constat că nu există urme vizibile de violență pe corpul tânărului. Trupul său neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Timișoara, unde urmează să se facă autopsia pentru a stabili cauza exactă a morții.

Valuri de mesaje de adio după moartea lui Marko

Colegii și profesorii tânărului au fost devastați de vestea morții lui Marco.

„Cu durere în suflet vă anunțăm că, elevul nostru Marco Iacsin (12STS) a trecut în neființă.

Știrea incredibilă ne-a străfulgerat pe toți. Sincere condoleanțe familiei îndoliate și multă putere, pentru a putea trece peste acest necaz și această durere! Marco, să te odihnești în pace!”, au transmis reprezentanții liceului la care învăța tânărul.

