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Cupa Mondială 2026 a șocat fanii cu prețuri uriașe. Suporterii se plâng de „jaf la drumul mare” pe stadioanele din SUA, Mexic și Canada.

Cât costă o apă, o bere și un sandviș la Cupa Mondială 2026

Cupa Mondială 2026 a debutat pe tărâm nord-american, însă entuziasmul fanilor a fost umbrit rapid de prețurile exorbitante ale alimentelor și băuturilor disponibile pe stadioane. După cum notează Digi Sport, suporterii și jurnaliștii care au decis să trăiască pe viu acest eveniment global se confruntă cu cheltuieli greu de justificat pentru produse de bază.

Dacă biletele și transportul între orașele americane nu erau deja suficient de costisitoare, prețurile alimentelor și băuturilor sunt cireașa de pe tort. O simplă sticlă de apă ajunge la 5 dolari (aproximativ 22 de lei), iar pentru o bere, fanii trebuie să scoată din buzunar cel puțin 16 dolari (72 de lei). La New York, un cocktail alcoolic poate costa 19 dolari (85 de lei), iar un meniu simplu, format din piept de pui, cartofi prăjiți și un suc, are un preț de pornire de 19 dolari.

Diferențe de preț între orașe

În Los Angeles, costurile sunt și mai mari. O pizza este 20 de dolari (90 de lei), iar un sandviș cu chiftele ajunge la 24 de dolari (110 lei). Chiar și cel mai ieftin produs alimentar, un hot dog, costă 8,5 dolari (38 de lei). La Seattle, o sticlă mică de apă ajunge la 6 dolari (27 de lei), iar berea la 18 dolari (81 de lei).

Situația este similară și pe stadioanele din Mexic și Canada. De exemplu, pe celebrul Estadio Azteca din Ciudad de Mexico, o bere costă 16 dolari (72 de lei), în timp ce la Toronto prețul este cu un dolar mai mare.

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Jurnaliștii, dezamăgiți de prețuri

Aceleași prețuri ridicate i-au nemulțumit și pe jurnaliștii prezenți la eveniment. Ed Dove, reporter ESPN Africa, a relatat cum a plătit 50 de dolari (225 de lei) pentru o masă compusă dintr-un șnițel de pui, o salată tabbouleh, un croissant și o sticlă de apă. „Recunosc că mi-era foame. Nu am întrebat prețul dinainte. Mi-era rușine să mă întorc la coadă pentru a le da înapoi, așa că am plătit“, a recunoscut el, citat de Digi Sport.

Colegul său, Osasu Obayiuwana, nu s-a abținut de la critici dure, numind prețurile de pe stadioane „jaf la drumul mare”. „Cine cumpără mâncare la MetLife Stadium trebuie să fie pregătit să fie luat de fraier”, a declarat acesta.

Foto: Profimediaimages.ro

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